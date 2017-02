Pelo jeito ainda vai render mais polêmica a criação do cargo de procurador municipal…

ANEDOTÁRIO POLÍTICO

PINGUELA – Com a construção da ponte dei morosi, uma história antiga foi lembrada. No interior do município, uma ponte alta foi construída, mas como foi feita por um adversário político de uma mulher que gostava muito de política, em forma de protesto ela continuou passando por uma pinguela nas proximidades da nova ponte. Depois da inauguração da ponte dei morosi, há quem ainda não circulou por ela, alguns por medo e outros porque foi feita pelo seu adversário.

“TRUMPISMO” – O fato do nosso polêmico Serginho Ghislandi gostar do estilo “ultra-polêmico” Donald Trump foi motivo de protesto da esposa e das filhas mas ele disse: “ o que vocês sabem do Trump para querer me contestar…” Uma resposta bem ao estilo Serginho “Trump”.

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

DA HORA

_Os italianos Benedetto Fiori e Roberto Ferro que adoram o Brasil e a nossa cidade estão por aqui. Sejam bem vindos.

_Definimos os quatro novos integrantes da Confraria Pan & Vin. Dois deles são Engenheiros Agrônomos, um é ex-vereador e o outro professor de gastronomia.

_A padaria e restaurante São Marcos vai repaginar seu estabelecimento agora com a ponte dei morosi.

_Nesta semana “aportou” mais três cachorros de porte médio na praça da cidade. Quem está precisando de algum cachorro, faça a alegria de um destes que tanto nos alegram.

_Nesta semana alguns acidentes graves ocorreram em nosso município, dois deles com moto, com vítimas fatais. Todo o cuidado é pouco em nossas estradas pois tem muitas curvas.

_Uma das piadas mais ouvidas e lidas é que todos nós gostaríamos de estar melhor que o Eike Batista, e agora conseguimos.

_Contagem regressiva para uma grande festa para relembrar a Sarabanda, “discoteca” ou casa noturna que animou uma geração, inclusive a minha. Nicola Gava e Ricardo Amboni estão à frente deste projeto. O evento será no Petrus, no sábado de páscoa. Imperdível.

NA POLÍTICA

_Um jovem político pelo jeito ainda continua em campanha e prometendo obras junto com um deputado da região. Eles já prometeram uma polpuda verba no mandato passado que não veio.

_O ex-vereador Vanderlei Spillere está articulando para a definição do nome peemedebista para compor primeiro escalão do prefeito Rogério Frigo. Ele sugeriu Geninho Zanoni para a saúde pois desta maneira Kid Carminatti não estaria no páreo.

_Para a agricultura, além de Geninho Zanoni, Kid Carminatti reivindica o cargo.

_O pessedista Dudu Ugioni cotado para a saúde poderia ir para a agricultura.

_Pelo jeito ainda vai render mais polêmica a criação do cargo de procurador municipal aprovado pela Câmara de Vereadores. A prefeitura alega que na prefeitura há muito trabalho na parte jurídica e somente um advogado não consegue realizar todo o trabalho.

_Em Brasília o clima ainda nas alturas. A prisão de Eike Batista e a homologação das delações da Odebrechet deixam todos ansiosos e isso vai envolver muita gente poderosa por lá.

_O diretor de Departamento Municipal de Esportes (DME), Hériton Sandrini reuniu a equipe de trabalho para definir o planejamento das atividades do ano de 2017. Durante a reunião, diversos pontos puderam ser observados, debatidos e repensados para definir a proposta de trabalho de cada técnico em sua modalidade esportiva. Entre as ações, os campeonatos municipais começam no mês de março com o Interfamílias de Futsal, as escolinhas de futebol, futsal, vôlei e atletismo. E outras modalidades como artes marciais que farão parte do cronograma.