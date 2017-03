Pedalar ou correr sem instrução profissional pode gerar sérios problemas para a saúde

Cuidados básicos e atenção profissional devem ser garantidos para quem quer reforçar um estilo de vida fitness.

Em tempos da busca pela vida saudável, muitas pessoas optam por praticar exercícios físicos sem a devida instrução de profissionais capacitados para tal. Nestes casos, exemplos bastante comuns são as famosas “corridinhas ou pedaladas”. Porém, essa prática sem supervisão pode gerar sérios problemas para a saúde.

De acordo com a bacharela em Educação Física, e instrutora da academia Pulsare Fitness de Nova Veneza, Camila Tromm, os erros cometidos mais frequentes quando alguém vai correr ou pedalar por conta própria são a falta ou excesso de estímulos. “Ao iniciar um treinamento de corrida, por exemplo, é necessário estar atento para a biomecânica adequada, como o tipo de pisada e a quantidade de impacto que será produzida em uma sessão. Um erro comum é iniciar com velocidade excessiva ou quilometragem diária e semanal acima da capacidade músculo-esquelética do corpo”, explica.

Já no ciclismo um cuidado fundamental é o controle de cadência. “Esta deve ser desenvolvida gradativamente, para que o ritmo seja mantido com força e velocidade suficientes, mas sem sobrecarregar articulações. E a hidratação também precisa ser eficiente, já que muitas vezes os treinos de ciclismo duram horas”, completa Camila.

A bacharela em Educação Física ainda contrapõe, ressaltando que estímulos insuficientes e muitas faltas não geram compensação no organismo, atrasando ou inibindo os ganhos em condicionamento. “Para evoluir com segurança é imprescindível que a musculatura envolvida no esporte esteja fortalecida e tenha mecanismos de ativação adequados. Do contrario, as articulações e outros músculos irão fazer um esforço a mais e isso consequentemente trará dores”, argumenta.

Por fim, é importante reafirmar que, muitas vezes o barato pode sair caro. “As pessoas precisam ter paciência e sempre procurar um profissional registrado e com experiência, que minimize ao máximo o risco de lesão ao ingressar em atividades físicas. Lesões não tratadas podem gerar fraturas que exigirão pausa total nos treinos por tempo indeterminado”, finaliza Camila.

Francine Ferreira / Imagens: Willians Biehl