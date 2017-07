Pedal das Meninas acontece neste domingo em Nova Veneza

No domingo,16, Nova Veneza, a cidade mais italiana do Sul, recebe a quarta edição do Pedal das Meninas. A saída será do Santuário Nossa Senhora de Caravaggio a partir das 8h15, com a presença confirmada de vários ciclistas do sul de Santa Catarina. A previsão de término é para às 11 horas, com a chegada ao mesmo local.

O percurso de 50 quilômentros irá passar pelos principais pontos turísticos de Nova Veneza sentido em direção à Barragem do Rio São Bento, Santuário Ecológico do Aguaí e retorno ao distrito do Caravaggio. A inscrição pode ser feita pelo whatssAp 48 -9 96010408 ou minutos antes da saída.

Mesmo se tratando de um pedal para as mulheres, os homens podem participar. A velocidade e a segurança vão ser determinadas pela guia do pelotão, nomeada minutos antes da saída. Mais informações pelo Facebook .

Programação oficial:

Local: Santuário Nossa Senhora do Caravaggio, em Distrito do Caravaggio – Nova Veneza -SC

Concentração 7h

Assinatura de súmula e Inscrições das 7h30 as 8h

Apresentação da Camisa Oficial da Associação Sul de Ciclismo Feminino.

Saída 8h15

Trajeto de 50 km, altimetria plana, km 38 algumas inclinações.

Pc1 – Saída Igreja de Nossa Senhora de Caravaggio, sentido cidade de Forquilhinha, Ponte de Arame.

Pc 2 – São Bento Baixo, Cedro Médio, São Bento Alto, Vinícola Borgo GAVA.

Pc 3 – Aguaí Santuário Ecológico, Mirante Represa Barragem São Bento, Restaurante Ghellere, Câmara de Vereadores de Nova Veneza,

Pc 4 – Floricultura Nó de Pinho,Rua do Imigrante, Praça Humberto Bortoluzzi, Igreja São Marcos, Hospital São Marcos,

PC 5 – Casas de Pedras, Estrada Centenária.

Final Igreja de Nossa Senhora do Caravaggio.

Pedal das Meninas conta com os seguintes apoios.

Marceneiro JZ, Mary Pani, Floricultura Nó de Pinho, Academia Long Life, Vida Terrestre,Stop Dog, Aguai Santuário Ecológico, Nissan Frontier 4×4 Vip Car.

Cris Freitas