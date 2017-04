PavinattoParaPresidente

“A persistência é o caminho do êxito.” Charles Chaplin

Lara e Heloisa nasceram! Parabéns aos papais Suelen Mazzucco e Guilherme Spilere, e muita saúde às gêmeas.

E por falar em bebês…Renata Warmling Nuernberg e Jean Reis serão novamente papais. Parabéns também à eles!

VEM AÍ A PARADISO…dia 07 de abril (sexta-feira), a partir das 23 horas, no Parque Europa (antigo Guarapari). E o melhor? Elas free até a meia-noite! Entre as atrações estão Brenno & Edu e Mano C. BORAAAAAA?!

FAZER O BEM AOS OUTROS É FAZER O BEM A NÓS MESMOS! VAMOS AJUDAR? A Associação Beneficente Nossa Casa é uma entidade sem fins lucrativos que acolhe crianças e adolescentes em risco social de Criciúma e região. Doações de alimentos, produtos de higiene e limpeza podem ser entregues na instituição de segunda a sexta, das 08 às 18 horas, e aos sábados de manhã. A Nossa Casa está localizada na Rua Vereador Matias Ricardo Paz, 420 – Jardim Maristela, Criciúma/SC. Maiores informações através do telefone 48 3443 6859.

Um bom programa? Dancing Brasil, apresentado pela Xuxa nas noites de segunda-feira, na Record.

E qual é a série queridinha do momento? 13 REASONS WHY, disponível na Netflix.

Li no Twitter: “As casas nas novelas são do tamanho de um quarteirão!”

Parabéns aos aniversariantes da semana: Cibele Mdaui, Dori Búrigo e Patrícia Niehues Furlan.

Beijos para quem é de beijo, abraços para quem é de abraço!