Paulo Conti deverá ser o novo administrador do Hospital São Marcos

Uma reunião na próxima segunda-feira, 20, às 9h com os prefeitos da região do extremo sul do Estado, deve sacramentar a vinda do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Amesc (Cisamesc) para administrar o Hospital São Marcos, em Nova Veneza. A última pendência para que o acordo fosse fechado era a isenção das ações trabalhistas oriundas da gestão do Isev.

De acordo com o diretor do Cisamesc, Ricardo Ghellere, o sindicato dos trabalhadores em saúde da região já encaminhou documento se comprometendo a não entrar com nenhuma ação trabalhista, desde que os funcionários demitidos sejam novamente contratados pela nova gestão.

“Temos muita confiança de que vai dar certo. Vamos explicar aos prefeitos todos os procedimentos, a equipe médica vai fazer uma explanação do que pode ser feito, dos equipamentos que temos a disposição e do que precisará ser investido. Nós já visitamos o hospital e gostamos da estrutura”, explica.

O ex-secretário de saúde de Criciúma, Paulo Conti, deve ser o administrador indicado pelo Cisamesc. Ele tem experiência de ter dirigido o Hospital São João Batista, de Criciúma. O diretor do Cisamesc acredita que o Hospital São Marcos tem capacidade de realizar 300 cirurgias de pequeno, médio e até mesmo de grande porte por mês, entre eles vesícula, ortopedia, além do atendimento oftalmológico, dos leitos de psiquiatria infantil e juvenil, e dos exames de endoscopia e colonoscopia.

“O Hospital é sustentável. Não estava sendo pela falta de credibilidade do Isev. Médicos se negavam a ser contratados, e até mesmo planos de saúde não queriam parceria. Por isso afirmo que hoje ele até pode não ser, mas com certeza vamos fazê-lo ser viável financeiramente”, comenta o diretor.

Atualmente o Hospital São Marcos recebe cerca de R$ 120 mil mensais da prefeitura de Nova Veneza para manter o Pronto Atendimento. Além disso, recebe R$ 120 mil do Governo do Estado pela produção, sem contar a participação de convênios e particulares.

Carta de Intenções

Na última terça-feira, 14, a Associação Beneditina da Divina Providência (Abenp), entregou ao prefeito Rogério Frigo, uma “carta de intenções”. Nela a Congregação informa a cessão em regime de comodato, do patrimônio e instalações do Hospital São Marcos, para uso da comunidade. Para isso, o prefeito deve formalmente dar uma resposta no prazo de cinco dias.

A intenção das religiosas é doar integralmente todo o patrimônio, mas por motivos burocráticos e também dar maior celeridade na volta do atendimento do hospital à população, o comodato foi a alternativa encontrada.

João Manoel Neto e Willians Biehl