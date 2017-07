Paulinho Gogó faz show em Criciúma

Evento acontece no Teatro Elias Angeloni

O humorista Maurício Manfrini, conhecido pelo nome artístico de Paulinho Gogó, estará em Criciúma para um show no dia 5 de agosto. O evento acontece no Teatro Elias Angeloni a partir das 20 horas.

O humorista traz à cidade seu espetáculo Fatos Venéreos, no qual conta virtudes e derrotas de seu dia a dia com seu jeito irreverente e peculiar. Antes deste, Paulinho Gogó apresentou pelo Brasil durante oito anos o show de humor No Gogó do Paulinho.

Humorista, locutor, dublador e cantor, desde 2004 faz parte do elenco da Praça é Nossa, com Carlos Alberto de Nóbrega. O show tem classificação indicativa de 14 anos.

Os ingressos estão à venda na Ótica Quevedo do Nações Shopping, na Loja Tigremaníacos do Criciúma Esporte Clube e online, através dos sites blueticket.com.br e c5producoes.com.

Amanda Garcia Ludwig