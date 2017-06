Passeio ciclístico em Nova Veneza movimenta atletas da região

Cerca de 50 ciclistas participaram no final de semana de um passeio ciclístico em Nova Veneza.

O grupo percorreu 51 quilômetros saindo da Igreja Matriz São Marcos, no centro de Nova Veneza e passou por São Bento Alto, Vila Maria, São Francisco, Rio Cedro e São Bento Baixo.

Toda o apoio foi feito de forma voluntária pela equipe da Casa das Bicicletas, e na organização ajudaram os ciclistas: Claiton Destro, Moisés Coral, Lucas Cardoso, Alberto Ranacoski, Ítalo Ghellere e Douglas Baldessar Ghislandi.

“Resolvemos fazer o evento na semana passada mesmo, e ficamos surpresos com a participação. A bicicleta é um veículo que não polui, não gera congestionamentos, transita em velocidade segura, econômica e traz muita saúde para o usuário e para a cidade. Estamos muito satisfeitos”, agradece um dos organizadores, Claiton Destro.

Participaram do passeio ciclistas de Nova Veneza, Urussanga, Araranguá, Balneário Arroio do Silva e Içara. O próximo passeio deverá acontecer ainda este ano. A ideia é organizar um evento beneficente para ajudar a Apae de Nova Veneza. “Esse evento foi totalmente gratuito, e estamos pensando em fazer outro daqui alguns meses daí com a intenção de arrecadar fundos para ajudar a Apae”, explica Destro.

João Manoel Neto / Fotos: Daniel Baldessar