_Há partidos com dívidas de campanha que ainda não foram quitadas.

ANEDOTÁRIO POLÍTICO

FATIOTA II – O Secretário de Planejamento Renato Pieri já é visto de forma mais informal em algum dia mais quente, não usa terno e gravata mas ele não vai abrir mão de seu estilo “elegante” de ser.

RESPINGANDO – Por aqui a nossa saborosa e tradicional polenta é sempre lembrada. O grupo que está fiscalizando os nossos políticos batizou o movimento de “Revolta da Polenta”. Huum, e polenta bem quente respingando pode queimar muita gente.

“MAINARDI” – Um atento eleitor progressista de Caravaggio, disse que Chanderlei Grandi é o “Diogo Mainardi” neoveneziano, uma alusão ao famoso colunista da Revista Veja que é polêmico e contundente. Grandi vem fazendo forte oposição nas redes sociais.

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

DA HORA

_Por onde ando, ouço de meus leitores que a quinta-feira é um dia especial e esperado por causa deste espaço. Só tenho a agradecer e a procurar sempre melhorar meu trabalho e jamais decepcioná-los. Muito obrigado.

_Quero mais interação com meus leitores. A diversidade das opiniões é fundamental para melhorar nosso trabalho.

_Os italianos Benedetto Fiori e Roberto Ferro que adoram o Brasil e a nossa cidade estão por aqui. Sejam bem vindos.

_Definimos os quatro novos integrantes da Confraria Pan & Vin. Dois deles são Engenheiros Agrônomos, um é ex-vereador e o outro professor de gastronomia.

_Contagem regressiva para uma grande festa para relembrar a Sarabanda, “discoteca” ou casa noturna que animou uma geração, inclusive a minha. Nicola Gava e Ricardo Amboni estão à frente deste projeto. O evento será no Petrus, no sábado de páscoa. Imperdível.

_Parece-me muito bem afinado o grupo de violinos e violoncelos do Musicista Moisés. Eles se apresentaram no início da semana pedagógica e encantaram ao público. Este grupo que é composto por integrantes da região, é talentoso e precisa de apoio de todos para se manter. A idéia é Nova Veneza adotá-los.

_Por aqui sempre teve uns “candidatos” a Eike Batista e uma legião que se acha “rico” ou mega-empresários.

_Por outro lado há quem é “caixa-alta” e vive discretamente sem ostentar e se alguém apertar ainda diz que está quebrado.

_Há também vários daqueles que viveram como ricos mas a grana não era deles.

_O gente-boa Dilnei Mondardo que é colega dos clube dos 40, pilota muito bem o fogão. Na segunda depois do futebol ele preparou um carreteiro com charque e outros saborosos ingredientes, inclusive tomate seco. Raspamos a panela.

_O nosso amigo Ricardo Ghisleri que viaja o Brasil inteiro de caminhão, faz um relato histórico por onde passa e divulga no facebook. É uma aula de história.

_O Lucinho Ghislandi é o responsável pelo setor de frutas e verduras do Mercado Kirchner, e está agradando a clientela.

NA POLÍTICA

_As diretoras da rede municipal de Nova Veneza conheceram o programa “Educação Ambiental Escolar” que visa diversas atividades voltadas às questões ambientais. Durante todo o ano letivo, serão realizadas palestras, eventos comemorativos, concursos e visitas buscando a mudança de hábitos e das atitudes dos alunos para tornar o município referência. O presidente da Fundação do Meio Ambiente de Nova Veneza (Fundave), Juliano Dal Molin apresentou o cronograma de atividades que serão desenvolvidas em parceira com a Secretaria de Educação.

_A antiga figueira da praça será revitalizada, garante a Secretária Susan Bortoluzzi Brogni. O assunto divide as opiniões de técnicos do setor. Uns dizem que deve limpá-la outros que não, mas ela será revitalizada.

_Ainda não saiu a nomeação do pessedista Dudu Ugioni para a pasta da saúde.

_A prefeitura já pagou o mês de fevereiro ao ISEV para o funcionamento do pronto-socorro mas ontem os médicos reclamaram que não receberam a parcela dos atrasados como estava determinado. Ameaçam greve novamente.

_O Secretário de Educação Élzio Milanez, me informou que a prefeitura continuará tendo o departamento para assuntos da juventude.

_Este assunto foi lembrado porque foi um dos motivos da saída de Milanez do PP.

_Na Rua Dr. Carlos Gorini, na “Vila Mathias”, há alguns metros de calçamento danificados que oferecem perigo aos carros. Alô Secretário Ciso Mathias.

_O ex-presidente Lula usou a morte da esposa Marisa para se fazer de vítima. A hora que ele for preso vai cair a sua ficha também.

_Esta do presidente Michel Temer indicar o seu Ministro da Justiça Alexandre Morais para o STF não pegou bem.

_No mandato passado tinha o oculto “Julião Petruchio” mas agora tem o Chanderlei Grandi que trabalhou muitos anos no setor bancário e no mandato passado trabalhou na secretaria de administração.

_Grandi gravou vídeo para as redes sociais e criticou duas ações do prefeito Rogério Frigo. Uma delas foi sobre a criação do cargo de procurador municipal e outro sobre a contratação de acts.

_Sobre a contratação de acts, o Secretário de Educação Élzio Milanez informou que foram contratadas duas funcionárias para um projeto na creche e por isso não precisa seguir a lista.

_O ex-vereador Betão Ranacoski além das atividades na rizicultura virou adepto do ciclismo há alguns anos e vem participando de eventos esportivos regionais.

_Um comentário que fiz na coluna recentemente vai surtir efeito. O assunto foi o antigo fato dos professores da rede municipal levarem um quilo ou meio quilo de café de acordo com a sua carga horária para o tradicional cafezinho da sala dos professores. Agora será fornecido pela secretaria, segundo o prefeito Rogério Frigo e o Secretário Élzio Milanez. É a quebra de um “pardigma” e a classe agradece.

_O casal arquiteto, Zé Luis Ronconi e Rita está projetando a rua coberta no centro da cidade. Vem coisa boa por aí…

_Com tantos assuntos importantes e polêmicos neste início de ano, não vi nenhum vereador se pronunciar a respeito. Estão perdendo oportunidades de mostrarem serviço.

_O trabalho dos vereadores não se limita às sessões mas sim em todas as horas.

_Além de ser confrontado em casa por causa de ser fã de Trump, o Serginho Ghislandi ouviu a manifestação de alguns sobrinhos, um deles tem familiares nos Estados Unidos.

_Na vizinha Siderópolis, o vereador Valcir, que trabalhou muitos anos por aqui no comando PM, já está fiscalizando as ações do Poder Executivo e divulgando isso no facebook. Confira.

_O que mais irrita a população e o eleitor é levar “chá” de cadeira quando procura o seu político, depois vem promessa não cumprida e a mentira.

_A cúpula dos partidos depois das eleições pouco se reuniram. Teve partidos que não se reuniram depois das eleições para não dar briga feia.

_O PMDB ainda não se reuniu depois das eleições, inclusive não teve confraternização de final de ano.

_Há partidos com dívidas de campanha que ainda não foram quitadas.

_Sugiro ao grupo da “polenta revoltada” que faça um concurso do político local mais mentiroso. Há alguns que já largam bem na frente…

_A Secretaria de Educação de Nova Veneza iniciou nesta segunda-feira a Semana Pedagógica. O objetivo é dar início ao ano letivo de 2017. A programação se estende até sexta-feira, dia 10, onde acontecerão atividades e a organização do ano letivo nas escolas.

_O Jornalista Gabriel da Conceição integra a equipe de comunicação da prefeitura sob o comando da Jornalista Cris Freitas.