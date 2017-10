Meus parabéns ao Criciúma! Sim, parabéns a diretoria do Tigre que colocou quatro mil colorados no estádio Heriberto Hülse no último sábado, 21, mas sequer deu condições para abrigar toda essa gente.

Meus parabéns ao clube! Já havia comprado briga com o próprio torcedor por exceder – e muito – o limite de 10% para a torcida visitante e ainda conseguiu desagradar aos colorados.

Meus parabéns mesmo. Quem veio para ver o Inter, sequer encontrou água nos banheiros, e houve quem sequer tenha conseguido entrar no estádio, mesmo estando com ingresso na mão. Agora, chovem vídeos e textos de reclamações nas redes sociais contra a baderna promovida pela diretoria.

Meus parabéns a Edson Gaúcho, que chegou a declarar que essa abertura a quatro mil colorados era “um presente a torcida do Inter”. Presente de grego, só pode.

Meus parabéns também a Jaime Dal Farra, que decidiu “alugar” metade do estádio para visitantes, que chamaram a própria casa de “chiqueiro” e vaiaram o dono do Heriberto Hülse quando pisou em campo. Para muitos, ver o Criciúma entrar no gramado vaiado – e não sendo pela própria torcida – foi uma das maiores humilhações da história do clube.

Meus parabéns a Jaime, Edson e a toda cúpula da direção, que vivem num mundo paralelo, alternativo e distante da realidade, onde tudo o que é feito dentro do clube está certo e as pessoas é que são amargas.

Meus parabéns a todo a diretoria, que ficou “brabinha” com a faixa que tinha os dizeres “devolvam nosso clube”. Afinal de contas, é normal que um clube do porte do Criciúma tenha a 14ª (D-É-C-I-M-A Q-U-A-R-T-A) campanha em casa entre todos os 20 times da Série B, não é mesmo?

Por fim, um último agradecimento ao Internacional. Sim, ao Inter como um todo, time e torcida. Não fosse esse jogo e a tentativa fracassada de a diretoria criciumense de agradar os colorados (afinal, pra que agradar a própria torcida?), não seria jogado luz sobre a desastrada gestão de Jaime Dal Farra, que continua vivendo em uma bolha, em um mundo paralelo, de faz-de-conta, recheado de papagaios que só repetem o que pensa e o faz o Tigre andar em círculos por mais uma temporada.