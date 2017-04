Para relembrar o passado, “Rivivere La Sarabanda” está chegando em Nova Veneza

Evento acontece no dia 15 de abril, no Petrus Centro de Eventos.

Faltam poucos dias para um momento histórico em Nova Veneza. Mais de mil jovens das décadas de 80 e 90 de Nova Veneza e região que frequentaram a extinta Sarabanda Som devem participar do “Rivivere La Sarabanda”, evento que acontece no sábado, dia 15 de abril, no Petrus Centro de Eventos em Nova Veneza.

O evento organizado pela “BaRi Promoções” terá músicas da época. “Aquelas que tocavam na Sarabanda Som, além de Show com a Banda Nosso Tempo. Os anos 80 e início dos anos de 90 foram os mais ricos e musicalidade pop no Brasil”, conta o antigo proprietário, Nicola Gava.

Mas, para quem pensa que só estará presente o público da época, se enganou. “A nova geração que não frequentou está curiosa para participar. O médico veterinário, Geraldo Ghislandi, foi frequentador assíduo e disse que estará lá para se divertir e rever amigos da juventude. Assim como o vice-prefeito, Zé Spillere, e sua esposa Vera, que estão casados há 29 anos e se conheceram dentro da Sarabanda, portanto não vão ficar de fora”, afirma Gava.

Relembre

O fundador e único proprietário da Sarabanda foi o pesquisador, Nicola Gava. A antiga discoteca teve início no dia 26 de agosto de 1983, no Metropolitano Clube. Em outubro de 1985 até junho de 1986 foi no salão do alto do sindicato dos trabalhadores rurais de Nova Veneza. “Já no dia 4 de julho de 1986 a Sarabanda inaugurava sua sede própria na Rua dos Imigrantes, onde hoje está a agência da Caixa Econômica Federal. Encerrou definitivamente em 1995, quando as danceterias de toda região começaram a parar”, relembra o fundador.

Para divulgar e resgatar a história da Sarabanda Som, estão sendo gravados 120 vídeos com depoimentos de pessoas que frequentaram o local. “Nossa linda juventude, páginas de um livro bom!”, definiu o evento em um depoimento, a advogada Ana Celeste Ghislandi.

Em torno de 500 fotos , estão sendo divulgadas nas redes sociais por frequentadores da época e pela nova geração que também vai participar da festa.

Francine Ferreira