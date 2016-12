“A persistência é o caminho do êxito.” Charles Chaplin

Parabéns super especial para a aniversariante da semana >> Marlene Silva

FAZER O BEM AOS OUTROS É FAZER O BEM A NÓS MESMOS! VAMOS AJUDAR? A Associação Beneficente Nossa Casa é uma entidade sem fins lucrativos que acolhe crianças e adolescentes em risco social de Criciúma e região. Doações de alimentos, produtos de higiene e limpeza podem ser entregues na instituição de segunda a sexta, das 08 às 18 horas, e aos sábados de manhã. A Nossa Casa está localizada na Rua Vereador Matias Ricardo Paz, 420 – Jardim Maristela, Criciúma/SC. Maiores informações através do telefone 48 3443 6859.

Li no Twitter: “A única coisa que precisamos é de um chocolate que não engorde, mas não…a NASA quer saber se tem vida em Marte!”.

Gisa De Mattia e Dalto Bortolotto são os mais novos papais do pedaço. Parabéns, e muita saúde à pequena Sophia.

Para quem terá de correr atrás do prejuízo (leia-se: comeu demais nas festas de final de ano), a Pulsare Academia retorna as atividades no dia 09 de janeiro de 2017.

À todos, um Feliz Natal e um 2017 repleto de boas energias…e boas intenções!

Beijos para quem é de beijo, abraços para quem é de abraço!