Para ampliação com afluentes catarinenses do Rio Mampituba, Comitê Araranguá precisa de novo nome

Comunidade pode contribuir sugerindo opções.

Por conta de seu processo de ampliação, que passará a abranger também os afluentes catarinenses do Rio Mampituba, no extremo sul do Estado, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá precisa definir um novo nome. E a comunidade pode contribuir, sugerindo opções antes da definição.

Trata-se de uma espécie de apelido, para facilitar a comunicação com a sociedade civil. “Hoje, para encurtar, nós costumamos tratar como Comitê Araranguá, mas como haverá a integração dos afluentes catarinenses do Rio Mampituba ao grupo, será preciso acrescentar algo que remeta a esta nova parte também”, explica o presidente, Sérgio Marini.

Além disso, Marini ressalta que a integração irá consolidar ainda mais o Comitê Araranguá no sul de Santa Catarina. “Temos o grande objetivo de preservar a água da nossa região, e isso só vai acontecer efetivamente com a participação da comunidade. Neste momento, de uma forma democrática, a sociedade tem a oportunidade de compartilhar das ações, participando da escolha do nosso novo nome”, finaliza.

Sugestões podem ser encaminhadas até o dia 15 de março para o email: comiteararangua@gmail.com.

Francine Ferreira