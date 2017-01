Papa Francisco é presenteado com cachaça artesanal produzida em Nova Veneza

Lembrança foi entregue nesta quarta-feira, 4, durante Audiência Geral.

Durante a realização de uma Audiência Geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 4, o neoveneziano, Gilliard Gava, entregou ao pontífice uma garrafa como presente, que continha em seu interior, cachaça artesanal produzida em Nova Veneza. Do município brasileiro, a bebida foi enviada ao Vaticano pela secretária, Sani Girardi Spilere, através do padre José Francisco da Silva.

Gilliard Gava, que atualmente pratica estudos filosóficos no continente europeu, recebeu a garrafa do padre e a entregou ao Papa Francisco. “Ao receber a bebida o papa, piscando o olho, perguntou se era água. Quando respondi que era ‘água brasileira’, sorridente, ele aceitou e nos abençoou! Aqui, como o inverno é longo e intenso, é costume adicionar uma colher de aguardente de uva ou de cana ao café para aquecer o corpo”, conta o neoveneziano.

Já para a secretária, Sani Girardi Spilere, saber que a garrafa que saiu de suas mãos chegou ao Papa a faz sentir-se abençoada. “Ainda mais ele tendo gostado tanto de um presente simples e humilde, como costuma ser o nosso pontífice. Agradeço a todos os portadores dessa entrega santa, que fizeram o presente chegar às mãos do Papa”, completa, emocionada.

Francine Ferreira / Foto: L’Osservatore Romano