Palio capota no Morro do Caravaggio e ocupantes fogem do local

Segundo testemunhas, logo após o acidente, o condutor e o carona, fugiram para dentro do mato.

Por volta das 14h40min desta quinta-feira, 22, o condutor de um Fiat Palio placas de Anitápolis, logo após subir o Morro do Caravaggio, no limite entre os municípios de Nova Veneza e Criciúma, perdeu o controle da direção e acabou capotando o veículo.

Logo após o acidente, o motorista e o outro ocupante, saíram do carro em direção ao mato, eles carregavam uma caixa de som e um módulo. A Polícia Militar foi acionada e acabou recuperando no meio da mata à caixa de som.

O carro que no momento não possuía registro de furto e estava com a documentação atrasada, foi recolhido ao depósito do Detran.

Willians Biehl / Fotos: Ismael Daniel