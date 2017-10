Paisagens de Siderópolis se destacam no 3º Festival da Montanha e 8ª Expedição Xokleng

Eventos realizados no entorno da Barragem do Rio São Bento reuniram atletas e apaixonados por esportes de aventura.

As belas paisagens de Siderópolis, sobretudo na região da Barragem do Rio São Bento, foram destaque no 3º Festival da Montanha e 8ª Expedição Xokleng, que aconteceram nesse final de semana.

Os eventos, realizados paralelamente pelo Instituto Alouatta em parceria com o Governo Municipal, reuniram atletas, que participaram das corridas de aventura, praticantes das atividades do festival, e visitantes, a maioria vinda dos estados vizinhos do Rio Grande do Sul e Paraná.

A sede do evento foi a Pousada da Serrinha, ao lado da barragem. “A cada edição do Festival da Montanha plantamos mais uma semente para o desenvolvimento do turismo. O evento é voltado para o público que pratica ou gosta de esportes de aventura, mas a abertura para o público em geral é uma forma de mostrarmos que Siderópolis tem muito a oferecer para atletas e turistas”, destacou o prefeito de Siderópolis, Hélio Cesa, o Alemão.

Durante o Festival da Montanha os visitantes puderam praticar caminhadas, cavalgadas, mountainbike, canoagem e standup peddle no lago da barragem, além de palestras sobre temas relacionados a atividades ao ar livre. “Essas atividades recreativas do festival funcionam como estímulo, não só para a prática esportiva, mas também para mostrar o imenso potencial turístico que temos em Siderópolis”, afirmou o vice-prefeito, Xande Feltrin.

Expedição Xokleng “Memórias de São Pedro”

Considerada a melhor corrida de aventura do sul do país e uma das oito melhores do Brasil, a Expedição Xokleng escolheu Siderópolis para sua 8ª edição.

Foram 40 equipes de duplas e quartetos, divididas nas categorias Expedicionária, com percurso de 110 quilômetros, e Adventure, com percurso de 45 quilômetros, todos dentro de Siderópolis, incluindo canoagem no lago da barragem, trilhas por comunidades como Montanhão, ciclismo pelo centro da cidade e até mesmo a passagem pelo túnel da Estrada de Ferro Tereza Cristina.

Na categoria expedicionária a primeira equipe chegou com o tempo de 16 horas e 18 minutos. “Esse é meu segundo ano na competição e espero estar em todas daqui para a frente”, disse Alexandre Rossi, que veio de Getúlio Vargas/RS, para participar da categoria expedicionária. “Top, muito top, a corrida, a organização, as paisagens. Tudo perfeito”, acrescentou a atleta Angela Pellicioli, que ficou em primeiro lugar nas duplas mistas da categoria adventure.

“O evento foi excepcional, estamos muito satisfeitos. O lago com a serra ao fundo foi um diferencial que encantou os atletas e seus familiares”, enfatizou Paulo Cadallóra, presidente do Instituto Alouatta, um dos organizadores da prova e que deve definir em breve onde a expedição será realizada em 2018. “Tudo transcorreu como planejamos e nem a chuva impediu o sucesso do evento.

A Expedição Xokleng é itinerante, mas em 2018 estaremos aqui novamente com o 4º Festival da Montanha”, contou Rosi Koch, do Instituto Alouatta e também organizadora do evento.

Resultados Expedição Xokleng

Categoria Expedicionária

Quarteto

1º – Nossa Vida – Gaspar/SC

2º – Chivunk – Florianópolis/SC

3º – Paz na Terra – Blumenau/SC

Dupla Masculina

1º – Malacara Race – Canoas/RS

2º – Vento Norte – Santa Maria/RS

3º – Santa Rita Adventure – Paranaguá/PR

Dupla Mista

1º – Audax – Curitiba/PR

2º – Papaventuras – Venâncio Aires/RS

3º – Tamojunto – Florianópolis/SC

Adventure

Dupla Mista

1º – Life Adventure Eco Ambiental – Passo Fundo/RS

2º – Black Aipim – Lageado/RS

3º – Nossa Vida/Lulis em Ação/ Gaspar/SC

Dupla Masculina

1º – AG Adventure – São Bento do Sul/SC

2º – Charrua – Florianópolis/SC

3º – Essa é Nossa Vida Atrás Delas – São Paulo/SP

Simone Costa / Ulisses Job