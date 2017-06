Padres se reúnem em Caravaggio em Dia de Oração pela Santificação do Clero

Nesta quinta-feira, 29 de junho, o presbitério da Diocese de Criciúma se reúne para celebrar o Dia de Oração pela Santificação do Clero. O Seminário Diocesano Nossa Senhora de Caravaggio, em Nova Veneza, é que abre suas portas para a atividade que tem início às 08 horas, como um momento de oração, seguido por uma reflexão sobre Maria, que será conduzida pela Irmã Erenita, das Irmãs de Santa Catarina Virgem e Mártir. Juntos, os padres também farão a reza do terço e a celebração de Adoração ao Santíssimo Sacramento, na Capela do Seminário. O dia de oração culmina com a santa missa e um almoço de confraternização.

A Diocese de Criciúma celebra a data nesta semana, porém, conforme costume da Igreja, o dia de oração ocorre sempre às vésperas da Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, neste ano celebrada em 23 de junho. Todo o povo de Deus é convidado a rezar pelos sacerdotes, especialmente os que exercem seu ministério dentro do território diocesano.

Bibiana Pignatel