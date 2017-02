Padres iniciam novas missões em fevereiro

O mês de fevereiro, na Diocese de Criciúma, será marcado pelas missas com rito de posse dos novos párocos nomeados por Dom Jacinto Inacio Flach para o ano de 2017. As transferências foram anunciadas no dia 1º de dezembro de 2016 e, agora, após um período reservado ao descanso e com a retomada, com maior intensidade, das atividades pastorais, os presbíteros são apresentados às paróquias e enviados em sua nova missão.

No próximo fim de semana, ocorrem as primeiras posses. No sábado, 04, às 19 horas, a Paróquia Santo Antônio de Pádua, em Sombrio, acolhe como pároco o padre Antonio Mendes e como vigário paroquial o padre Jonas Emerim Velho. Também no sábado, às 19 horas, se dará a posse do padre Sidnei Pedro Vitali como pároco na Paróquia São Roque, em Timbé do Sul.

No domingo, 05, às 19 horas, ocorrem três missas com nomeações de párocos: a Paróquia Sagrada Família, em Araranguá, acolhe o padre Daniel Zilli Da Rolt; a Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em Boa Vista, Criciúma, recebe o padre Eloir Rogério do Nascimento Borges, e a Paróquia Santa Rosa de Lima, em Santa Rosa do Sul, recebe o padre José Cipriano Neto.

No dia 11 de fevereiro, às 19 horas, a Paróquia São Roque, em Morro da Fumaça, acolhe o vigário paroquial padre Carlos Wecki, e a Paróquia Nossa Senhora da Natividade, em Cocal do Sul, recebe o pároco, padre Cesar Budny. No dia 12, é a vez da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Siderópolis, acolher o novo pároco, padre Roberto Silva (PODP), às 19 horas.

Já no dia 19 de fevereiro, às 19 horas, toma posse como pároco na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Urussanga, o padre Daniel Pagani. Junto dele, assumirá como vigário paroquial o padre Jiovani Manique Barreto e como vigário auxiliar o padre José Benjamim Cipriano.

Paróquias já acolheram padres

A Paróquia Santo Agostinho, em Rio Maina, Criciúma, já acolheu o vigário paroquial, padre Aguinaldo Zucchinali. O padre Alex Sandro Serafim, missionário pelo projeto Igrejas Irmãs, também já se mudou para Dueré (TO), Prelazia de Cristalândia, onde toma posse como pároco da Paróquia Santo Antônio, no dia 08 de fevereiro.

A Paróquia São João Batista, em São João do Sul, também já acolheu o novo pároco, Frei Sidnei Signor (OFMCap). A Paróquia Nossa Senhora das Graças, no bairro Pinheirinho, em Criciúma, também já conta com a presença de um novo vigário paroquial, o padre Osni Marino Zanata (RCJ), cuja data da posse ainda deve ser marcada.

Padre Thiago iniciará doutorado

O padre Thiago De Moliner Eufrásio, que até 2016 foi vigário auxiliar na Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, em Araranguá, se dedicará, a partir do dia 13 de março, aos estudos pelo curso de Doutorado em Teologia Dogmática, pela PUCRS, em Porto Alegre (RS).

Bibiana Pignatel