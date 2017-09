Padre Samiro mantém-se animado em vista de sua recuperação

Unidos pela oração, diversos fiéis na Diocese de Criciúma rezaram, neste fim de semana, pela recuperação do Padre Samiro Meurer, que às 04h15min de sábado (02) sofreu um acidente automobilístico, enquanto atravessava a Avenida Centenário, em Criciúma, em direção ao bairro Próspera, onde iria apresentar seu programa matinal na Rádio Eldorado.

“Eu me recordo que parei na sinaleira em frente à Assembleia de Deus, que estava em sinal vermelho e depois aguardei o sinal verde. Quando deu sinal verde, arranquei e depois disso eu não me lembro de mais nada, que deve ser devido ao impacto com o outro carro que vinha pela avenida. Só tenho lembrança do local quando o soldado estava me retirando do carro e de quando me colocaram na ambulância. Aí comecei a tomar consciência de novo”, relata padre Samiro, internado em um quarto especial do Hospital São José, onde exerce a função de Capelão.

Padre Samiro, que usava o cinto de segurança, afirma que não se recorda de qual direção veio o automóvel que colidiu em seu veículo, nem da força do impacto. “Eu nem sabia que havia pegado fogo no outro carro. As ambulâncias todas estavam ali combatendo incêndio, mas nem isso eu percebi”, conta o presbítero, depois de visualizar algumas imagens sobre o acidente nos sites de notícias.

O sacerdote está lúcido e tranquilo, mas afirma que ainda sente muita dor. “Sinto muita dor, por causa das costelas quebradas e é complicado para se mexer. Perfurou o pulmão, mas o médico já fez a retirada do ar e já está tudo tranquilo. Ontem tinha dificuldade de respirar, mas hoje já estou respirando normal e creio que só vou melhorar”, afirma.

Médico faz avaliação do estado de saúde

O médico cirurgião Dr. Vinícius Bressiani, que acompanha a recuperação de padre Samiro, conta que o presbítero sofreu um traumatismo craniano leve, sem que houvesse a necessidade de intervenção, somente o controle, além de sofrer um trauma no tórax. “Houve fraturas de arcos costais (costelas) nos lados esquerdo e direito, sendo que no lado esquerdo houve a perfuração do pulmão, onde criou ar entre as pleuras (membranas que recobrem o pulmão). Ele foi recebido no hospital, recebeu todo atendimento conforme os protocolos e foi necessário procedimento para drenagem desse ar que ficou entre as pleuras. Ele está respondendo muito bem ao tratamento, recebendo a medicação, atendimento multidisciplinar no hospital e ele vem apresentando uma boa recuperação. Nós acreditamos que ele vai ficar em torno de cinco a sete dias internado para observação do quadro”, declara o médico.

Conforme Bressiani, padre Samiro, mesmo após receber alta, cuja previsão é daqui uma semana, precisará de tempo e de certos cuidados para recuperação. As dores por causa das fraturas nas costelas, que ao todo foram sete, serão contornadas com medicamentos e movimentos bruscos devem ser evitados.

Padre agradece o carinho dos fiéis

As visitas a Padre Samiro no HSJ estão limitadas a familiares e pessoas mais próximas, em vista de sua recuperação. Pelas redes sociais e aplicativos de mensagens, o sacerdote tem recebido o carinho de centenas de pessoas, especialmente daquelas que o acompanham diariamente pelas ondas do rádio. “Houve muitas manifestações, então a gente agradece. Eu respondi somente a uma mensagem, que é do grupo dos meus irmãos e sobrinhos, porque as outras são tantas e estou numa situação em que não posso dar atenção. Agradeço a solidariedade, a oração! Estava ouvindo, hoje, pela manhã, aqui no leito, o Serginho Boaroli e os ouvintes. Isso me fez lembrar o tempo da cirurgia do coração, há seis anos, porque alguém disse assim: ‘O padre Samiro passou uma situação tão delicada e de repente melhorou tão bem’ e nessas horas a oração é muito importante!”, pontua o padre. Padre Samiro também revelou que recebeu a visita da esposa do condutor do outro veículo envolvido no acidente, que afirmou que pretende auxiliar nas despesas.

Padres de Criciúma auxiliarão nos atendimentos no HSJ

Conforme o Coordenador Diocesano de Pastoral, padre Joel Sávio, por hora, os serviços da Capelania permanecem suspensos, exceto para o atendimento de casos graves e especiais, aos cuidados das Irmãs Escolares de Nossa Senhora e da Direção, que estão responsáveis em contatar os padres da cidade, que se revezarão na celebração de missas e atendimento aos doentes.

Comunhão no leito do hospital

A missa das 08h deste domingo, na Capela do HSJ, teve entre suas intenções a recuperação de padre Samiro e foi presidida por padre Joel. Após a celebração, a Irmã Cristiane Michels, atendendo ao pedido de padre Samiro, levou Jesus no sacramento da Eucaristia para que o sacerdote pudesse comungar.

Bibiana Pignatel