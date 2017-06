Padre neoveneziano ministra primeiras missas na Paróquia São Marcos

Padre Everaldo Antônio da Conceição recebeu sua ordenação sacerdotal em maio deste ano.

Nascido em Nova Veneza no ano de 1981, o agora padre Everaldo Antônio da Conceição irá ministrar suas primeiras missas na Paróquia São Marcos no início do próximo. As celebrações acontecerão na Igreja Matriz, no dia 1º às 18h; e no dia 2 de julho, na comunidade de São Pedro, em Siderópolis, na festa do padroeiro, às 10h30min.

Criado na região onde se encontra atualmente a Barragem do Rio São Bento, o padre ressalta que sempre teve uma ligação forte com Nova Veneza. “Porque a comunidade São Pedro pertence à Paróquia São Marcos. Na Matriz eu fui batizado pelo cônego Amilcar e ali também fui crismado. Portanto é natural que as primícias sejam celebradas nesses lugares que na minha vida foram tão importantes”, completa.

O padre ainda acrescenta que sua vocação ao sacerdócio floresceu inspirada pela vida de fé da sua família e na comunidade. “Fui inspirado também pelo testemunho dos padres da paróquia: cônego Amilcar e padre Vilmar Moretti. Ambos foram muito importantes na minha formação. Depois me encaminhei para os estudos necessários: Filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná e Teologia no Studium Theologicum de Curitiba, filiado à Universidade Lateranense de Roma. Recebi a ordenação sacerdotal no dia 13 de maio deste ano, sendo incardinado na Diocese de Caçador, no meio-oeste catarinense”, conta.

A expectativa segue grande para a viagem à Nova Veneza. “Pretendo reencontrar todas as pessoas que me incentivaram na vocação, especialmente os familiares e tantos amigos. Serão dias de emoção e ao mesmo tempo de muita simplicidade, como requerem as coisas de Deus. Serão duas missas onde terei a oportunidade de elevar a Deus a minha gratidão por este longo caminho e render homenagem, principalmente aos meus pais e irmãos que nunca deixaram de estar ao meu lado. Toda a comunidade é convidada, afinal o sacerdócio não é algo particular, mas sim uma graça para a toda a Igreja”, finaliza padre Everaldo.

Francine Ferreira