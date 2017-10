Outubro Rosa: Sindicato promove 4º Seminário para Mulheres com palestra e café colonial neste sábado

Para marcar o Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Criciúma e região (Sintiacr) promove o 4º Seminário para Mulheres neste sábado, dia 14 de outubro, as 15h, na sede do Sindicato em Forquilhinha.

Com o tema: “Nenhum obstáculo será grande se a sua vontade for maior”, o encontro terá palestra sobre auto-estima e sexualidade com a médica Sarita Cardoso e, em seguida será servido café colonial para as participantes. O evento é aberto e gratuito para as trabalhadoras da categoria de demais mulheres da região. Segundo o presidente do Sindicato, Jeovanio Eller, este encontro é importante para promover a capacidade da mulher de se olhar, se cuidar e se respeitar.

Maristela Benedet