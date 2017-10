Ótica Nossa Senhora Aparecida celebra 17 anos com coquetel

Comemoração acontece durante este sábado, 14, em Nova Veneza.

Para celebrar os 17 anos de existência da Ótica Nossa Senhora Aparecida em Nova Veneza, um coquetel será oferecido durante este sábado, 14, das 8h30min às 15h, na sede da loja. Na oportunidade, também será apresentada a coleção de óculos e joias para o Verão 2018.

Conforme à proprietária, Débora Isidoro Possamai, a Ótica Nossa Senhora Aparecida tem uma história bastante familiar, tendo sido fundada em Forquilhinha em 1981 e ampliada, com a implantação de uma loja em Nova Veneza, em outubro do ano 2000. “Para comemoramos nosso aniversário, oferecemos esse coquetel aos nossos clientes, juntamente com a apresentação da nova coleção. Os clientes que comprarem, inclusive, poderão estourar um balão para ganhar brindes ou descontos”, completa.

A Ótica Nossa Senhora Aparecida está localizada na Rua dos Imigrantes, nº 191, no Centro de Nova Veneza. Mais informações podem ser obtidas pelo contato 3436-1535 ou pelo 98814-3689 (whatsapp). “Todos que queiram prestigiar estão convidados a festejar com nossa equipe”, finaliza Débora.

Francine Ferreira / Fotos: Willians Biehl