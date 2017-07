Organização Financeira: Dicas e Cuidados

Quando falamos das finanças da casa, falamos de segurança para a família, principalmente em tempos de crise. A incerteza política e econômica que atinge a todos nós atualmente, exige cuidados para evitar o saldo negativo no banco e até mesmo a perda de bens.

Hoje em dia, praticamente tudo passa pelo banco, seja ele de qualquer bandeira, e se a vida financeira não está em ordem, os gastos acima do possível se tornam algo “normal” e então utilizamos o tão conhecido limite do cheque especial, ou do cartão de crédito, e logo-logo será necessário fazer cortes para que as contas fechem no final do mês.

Convido você leitor a doar um pouquinho do seu tempo, para avaliar como anda a organização das finanças de casa, para ajudar a controlar a situação e evitar problemas.

Bem, muitas pessoas não sabem como fazer isso, então sem me estender muito, vou escrever cinco dicas, das muitas que existem, para você conseguir fazer um controle básico de suas finanças.

ESTABELECENDO METAS

Estabelecer metas vai ajudar você a alcançar objetivos traçados para organizar suas finanças. É importante que os objetivos sejam realistas, caso contrário a frustração será certa.

Tenha metas simples, como economizar 10% do salário ou diminuir a conta de luz. Para que as metas funcionem, você deve estabelecer prazos. É o caso de planejar a quitação das dívidas em seis meses, ou de juntar um determinado valor até o final do ano.

GASTANDO MENOS DO QUE GANHA

Um grande erro que pode comprometer a situação financeira de casa é o exagero dos gastos. É preciso ser realista e evitar assumir compromissos maiores do que o seu salário mensal.

Para prevenir que isso aconteça, fazer uma planilha de gastos pode ser a solução. Inclua na planilha todas as contas da casa: luz, água, telefone, internet, gás, entre outras. Feito isso, estabeleça um valor médio que deve estar disponível mensalmente para pagar essas contas.

Outro ponto é cuidar do cartão de crédito, já que ele pode ser um grande inimigo da organização financeira. Diminua o limite do seu cartão para evitar a tentação de comprar supérfluos. Sempre que pagar algo com o cartão, anote e inclua na sua planilha de gastos.

Passeios, viagens e refeições na rua também precisam de atenção. Comece a anotar todas as saídas da família e o valor gasto em cada uma delas. Se o valor total for acima de 15% do seu orçamento, é hora de rever os gastos com lazer. Você não precisa cortar todas as saídas, sendo necessário apenas adequar esse hábito ao seu orçamento.

MANTER UM FUNDO PARA EMERGÊNCIAS

Mesmo com um valor destinado para pagar as contas todo mês, é essencial manter um fundo de emergências. Ter o dinheiro contado é estressante e, se alguma coisa fora do comum acontecer, a família é pega desprevenida.

É importante ter em mente que incidentes acontecem e estar preparado para enfrentar qualquer emergência nos ajuda a manter organizado financeiramente.

Uma boa quantia para o fundo de emergência é de 10 a 15% do seu salário, a qual deve ser separada todos os meses. Em caso de demissão, você poderá manter as contas em dia graças a essa quantia reservada mensalmente.

AUMENTAR A RENDA, CONSIGO?

Se as contas não batem, você já fez cortes nos gastos e ainda não consegue guardar dinheiro para pagamentos futuros, é hora de avaliar a possibilidade de aumentar a sua renda.

Vá em busca de uma atividade remunerada que você tenha aptidão para desenvolver, não tente fazer o que você não gosta, porque será frustrante. Converse, verifique com amigos se estão fazendo algum trabalho além do emprego fixo, essa graninha extra, poderá livrar você de alguma dívida.

QUITE SUAS DÍVIDAS

Um ponto crucial da organização financeira de casa é se livrar das dívidas. No momento de desespero, pedir um empréstimo com juros altos pode parecer a melhor solução. Mas o que fazer quando as dívidas se tornam ainda maiores justamente por causa do empréstimo?

Para eliminar esse risco, coloque na ponta do lápis todas as suas dívidas, o que já foi pago e a quem você deve. A partir daí, é o momento de renegociar: contate seus credores e tente um novo acordo.

A organização financeira de casa é algo importante para o orçamento e pode evitar muitas dores de cabeça. Quando você controla tudo o que você gasta, e sabe para onde está indo o seu dinheiro, tudo fica mais claro e consequentemente simples de lidar. Não é necessário entrar em desespero, porque você não consegue vencer suas contas, ou porque está desempregado, o segredo é respirar fundo e entender o que está acontecendo, quando entendemos uma situação, sempre achamos um meio de resolvê-la.

Lembre-se de uma coisa, “o que não é medido não é gerenciado”, já diziam Robert Kaplan e David Norton, autores da metodologia do Balanced Scorecard – BSC. Portanto deixo mais uma dica para quem quiser ir mais longe no assunto, o SEBRAE disponibiliza uma cartilha, para você conseguir organizar suas finanças, acessa lá, vá em busca da tranquilidade.

Download da Cartilha do Sebrae pode ser feito aqui.