Oportunidade: Unesc lança programa de bolsas de estudo

Processo seletivo é destinado a novos estudantes

Agora a Unesc trouxe mais uma oportunidade para você que tem o sonho de entrar no Ensino Superior, mas tem medo do custo que isso pode trazer. É o ProUnesc, um sistema de ingresso com bolsa de estudos que está com inscrições abertas até o dia 10 de março.

O processo seletivo ocorre por meio do histórico escolar. O candidato poderá ser beneficiado com bolsa de estudo de 50%. O critério de avaliação exige que a renda per capita (por membro da família) seja de até três salários mínimos. São vagas para cursos em diversas fases.

Confira o edital

IMPRENSA UNESC