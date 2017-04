Operações da PM nas cidades da 4ª Cia já resultaram em 680 pessoas abordadas em 2017

Companhia corresponde às cidades de Forquilhinha, Nova Veneza, Siderópolis e Treviso.

Nesta semana, em uma operação de trânsito, a Polícia Militar de Forquilhinha deteve dois homens com mandados de prisão em aberto. Posteriormente, o comandante da 4ª Companhia – Nova Veneza, Forquilhinha, Siderópolis e Treviso – capitão Giovani Constanza, divulgou em números, os resultados totais destas operações – trânsito e varredura – na região.

Nos três primeiros meses de 2017 já foram realizadas 680 abordagens à pessoas; 587 abordagens veiculares; 37 recolhimentos de veículos; 15 vistorias em estabelecimentos comerciais; apreensão de 32 gramas de maconha, que renderam quatro termos circunstanciados; além das duas prisões.

“Durante as operações, quer sejam de trânsito, lei seca, ou de varredura, a prevenção e ostensividade alcançada são imensuráveis, o que atinge muitos objetivos, principalmente em relação a sensação de tranquilidade pública trazida à comunidade. Com isso, os resultados numéricos por vezes são até pouco expressivos se comparados com a imensa presença policial que decorre das ações, tanto resultado das operações quanto das rondas preventivas, que ainda serão ampliadas”, ressalta o comandante.

A Polícia Militar possui, também, outra malha de policiamento. “Isso porque há um efetivo comunitário que realiza visitas ao comércio, vigilância permanente através do projeto ‘Comércio Monitorado’ com a existência de um grupo no aplicativo de “whatsapp”, que dá celeridade ao atendimento. Neste ano, ainda queremos ampliar a rede de ‘Vizinhos Protegidos’, que possui praticamente a mesma abordagem do ‘Comércio Monitorado’, mas com um público alvo diferente”, finaliza o capitão Constanza.

Francine Ferreira| Foto: Willians Biehl