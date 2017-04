Operação de fiscalização é realizada pela PM na rodovia Giacomo Destro

Ações que não pararam desde janeiro, trazem maior segurança para a população.

A Polícia Militar de Nova Veneza realizou no final da tarde desta quarta-feira, 5, mais uma blitz de fiscalização de trânsito, desta vez na rodovia Giacomo Destro, no bairro Picadão. Além dos veículos, a documentação de todos condutores também foi checada.

No total 41 veículos foram fiscalizados e por apresentarem irregularidades, dois deles foram recolhidos ao depósito do Detran em Criciúma.

“Além das fiscalizações de trânsito, durante à noite, temos várias vezes durante a semana as operações de varredura nos pontos mais críticos da cidade. Os principais alvos são os bares, onde as ações buscam armas, drogas e pessoas com mandado de prisão em aberto,” explicou o sargento Andrey Claudio Teixeira, que atualmente responde pelo comando do destacamento da Polícia Militar em Nova Veneza.

Willians Biehl