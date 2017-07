Oito veículos são noticiados por transporte de mercadoria sem nota fiscal

O programa Com Nota Fiscal Vai Legal, que fiscaliza mercadorias em transito, realizou na quinta-feira, 06, uma operação no município de Treviso. A operação de fiscalização aconteceu na SC que liga Siderópolis a Treviso, onde 58 veículos foram abordados, sendo que oito carregavam mercadoria sem nota fiscal e receberam a Comunicação de Verificação de Transito (CVT). Pelo menos quadro veículos foram multados pela Polícia Rodoviária Estadual por estarem com os faróis desligados.

Segundo o coordenador do movimento econômico da Amrec, Ailson Piva, o transporte de mercadoria sem nota prejudica os municípios já que impacta no retorno de ICMS. A blitz contou com a presença de fiscais municipais, fiscais da fazenda estadual, técnicos dos Amrec e o apoio da Polícia Rodoviária Estadual e da Polícia Militar.

RESUMO DA FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS EM TRANSITO NO MUNICÍPIO DE TREVISO EM 06/07/2017

Total de Veículos Abordados 58 Veículos vazios 22 Veículos com carga e com nota 28 Veículos com carga e sem nota (notificados) 08 Soma das cargas com nota 204.513,99 Percentual de veículos com mercadoria e sem nota 22,22 % Valor estimado das mercadorias sem nota R$ 45.443,01

