Oficina de Circo proporciona interatividade entre pais e filhos

Usar as atividades circenses para proporcionar a interatividade entre pais e filhos. Esse é objetivo da oficina ministrada pela artista de circo Danika Barreto, que acontecerá hoje, 29, às 17h, no centro de Criciúma.

A oficina “será um grande desafio brincante”, define Danika. As atividades são voltadas para bebê de até três anos de idade que realizam a oficina acompanhados dos pais, supervisionados e orientados pela artista. Segundo a artista, as crianças aprendem a fazer movimentos circences, como acrobacias, equilibrio e saltos, o que contribuem no desenvolvimento de movimento básicos como andar, correr e a ter maior consiencia corporal.

A Raquel Guse Sartor é mãe da Antônia, que tem um ano e oito meses. Elas participaram da primeira edição e adoraram. “Minha filha não vai para escolinha, então já adorei a interação com as outras crianças. Me deu várias ideias do que brincar com ela em casa”, relata a mãe. Segunda ela a filha já praticou o que apreendeu na oficina no dia seguinte. “Achei super legal que a Danika ensinou como auxiliar ela a fazer cambalhota e não fazer tudo por ela e já colocamos em prática”, afirma Raquel.

Essa será a segunda edição da oficina de circo para bebês, que tem vagas limitadas e podem ser reservada pelo Whatsapp 99107-8867. As atividades são desenvolvidas na IAFF Acâdemia, no centro de Criciúma, próximo a praça do congresso.

Antonio Rozeng|Fotos – Bruno Andrade