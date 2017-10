ANEDOTÁRIO POLÍTICO

ILESO – Por aqui além da convenção peemedebista que será no sábado, o fato de repercussão no final de semana foi o candidato a vereador de Caravaggio, o paranaense “Cunha”, que perdeu o controle de seu fusca branco e caiu num barranco próximo a segunda ponte no Picadão. Para a sorte dele e de seus eleitores tudo ficou bem. Enquanto isso o Cunha de Brasília continua preso.

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

SORRISO ATRAENTE

Engana-se quem pensa que a primeira coisa que os homens observam nas mulheres é o corpo. A agência de casamentos Par Ideal realizou uma pesquisa com mais de 100 homens e o resultado indica que é o sorriso com 37% da preferência entre os entrevistados. Os olhos aparecem em segundo com 16%, seguido pelo bumbum com 12% e depois pelos seios que representam 7%. O que você observa primeiro?

DA HORA

_A Coopera na gestão de Walmir Rampinelli vem realizando muitas ações sociais na região. Na história da empresa sempre foi feito este trabalho até porque faz parte da filosofia de cooperativa mas sob a gestão de Rampinelli este trabalho está sendo intensificado e o modelo de gestão e o serviço prestado vem sendo aprovado pelos associados.

_Uma atividade profissional desta época se chama “Influenciadora Digital”. São pessoas que através da internet dão dicas de moda, empresarial e de comportamento entre outros e cobram bem por isso.

NA POLÍTICA

_Entra e sai prefeito mas as broncas por causa da extração de material dos rios sempre rendem polêmicas, aborrecimentos, processos e condenações.

_A obra de reforma do calçamento na subida do morro deveria ser mais rápida para liberar o tráfego no local que circula muitos veículos, principalmente nos finais de semana quando uma legião vai aos restaurantes dos arredores.

_Numa das reuniões do PSDB, o prefeito Rogério Frigo bem a seu estilo, cobrou da Deputada Federal Geovânia de Sá que participe mais dos eventos locais como as festas pelo interior do município. E olha que ela está conseguindo polpudas verbas para Nova Veneza.

_O ex-prefeito Edio Minatto que se filiou no PMDB antes das eleições passadas pede que o filiado peemedebista pense em estar num partido que tenha autonomia, um projeto político próprio e que nas próximas eleições tenha uma boa perspectiva na majoritária. “Fazer um PMDB cada vez mais forte deve ser o nosso único objetivo para depois pensar nas eleições. Depois desta convenção vai nascer um novo PMDB”, comenta.