Oahlacrop vence mais uma e já garante vaga nas semi

O OAHLACROP/GAIA/DME NOVA VENEZA venceu mais uma partida no campeonato regional da LAC, e já garantiu de forma antecipada sua vaga para as semifinais da competição.

Jogando em Criciúma na última terça-feira, o time de Nova Veneza enfrentou a equipe do Colegião, e saiu com uma ótima vitória. Ainda na primeira etapa, o time de Nelson Ghislandi abriu 2 a 0 no placar, mas em um jogo muito disputado, os donos da casa chegaram a descontar antes do término do tempo inicial. Porém na parte final da partida, o OAHLACROP fisicamente melhor que seu adversário, conseguiu reverter em gols as chances que teve, vencendo a partida pelo placar de 5 X 2. Rafael Vignoli (1), Fabão (2), e o craque Murilo Machado (2), fizeram os gols da partida.

Agora o time de Nova Veneza folga na próxima rodada, e só volta a jogar na última rodada da fase inicial, onde enfrenta o Imaruí, em Nova Veneza.

Desafio SulBrasil de corrida noturna

Acontecerá no dia 16 de setembro aqui em Nova Veneza uma etapa do desafio SulBrasil de corrida noturna. Dividida em 2 distancias (5km e 12km), o desafio é uma ótima oportunidade para quem gosta da corrida de rua. O lançamento da corrida, acontece nesse sábado, as 10:00 Hrs na sala de reuniões do Restaurante Germânia. Nova Veneza possui um atleta em excelência nessa modalidade, Geraldo Da Luz, nosso maratonista.

Curtas

· O zagueiro do Jardim Florença, Miguel Gava, sofreu uma grave lesão na primeira rodada do Municipal de Nova Veneza. Miguel sofreu uma fratura na perna, tempo de recuperação será em torno de 4 meses. Boa recuperação ao jogador.

· Você que procura artigos esportivos, de qualquer modalidade, na loja MARKA MULTIESPORTES em Forquilhinha você encontrará tudo que precisa, com ótima qualidade, atendimento e um preço diferenciado.

· Toda quarta-feira noite, na Churrascaria Kilombo em Criciúma tem rodizio de costela mais buffet quente e frio, por apenas R$ 30,00. Ótimo churrasco em um ambiente agradável. Vale a pena conferir!

· Um abraço mais que especial ao meu amigo Valtenir De Mattia. Nessa semana o Mattia perdeu seu saudoso pai, Sr. Hercilio De Mattia. Tive a feliz oportunidade de conhecer o Sr. Hercilio, pessoa do bem, de presença mais que agradável. Meus sentimentos a todos da família.