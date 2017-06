Oahlacrop Nova Veneza vence mais uma na LAC e segue entre os primeiros

Na noite dessa sexta-feira, 23, o OAHLACROP/VESTIBULAR GAIA/DME NOVA VENEZA foi a quadra no ginásio Alfredo Bortoluzzi enfrentar a equipe de Treviso pelo campeonato regional da LAC, e saiu com mais uma vitória.

No início do jogo o time de Nova Veneza teve certas dificuldades em furar a retranca do adversário, mas com muita qualidade, paciência e o apoio incondicional da torcida, o time foi para cima, e abriu o placar com Fabão.

No decorrer do jogo o time do técnico Nelson Ghislandi demonstrou maturidade, acalmando a partida quando necessário, e partindo para o ataque nos momentos certos. Com essa organização, a equipe saiu com mais uma vitória, somando agora 9 pontos na competição.

Destaque para Felipe Machado, que foi a rede 3 vezes, Fabão 1 vez, e Barrichelo fechou o placar. Os “Porcalhões” venceram a partida por 5 x 2, mostrando que não estão para brincadeira na competição. O time busca o inédito título, já que Nova Veneza nunca foi campeão dessa competição. AVANTE OAHLACROP!!!

Gramado estádio Darci Marini

Gerou certa “polêmica” uma declaração minha na última coluna, onde eu afirmei que NA MINHA OPINIÃO, o campo do Darci Marini não iria ter condições de jogo para a final da Copa Sul do Campeões, que acontecerá nesse domingo.

Pois bem, primeiro que sou COLUNISTA e não JORNALISTA, por isso expresso minha opinião nesse espaço, e nele só falo de esporte, e não somente aqui, como no meu dia a dia, procuro expressar minhas ideias e pensamentos de forma imparcial e responsável.

Fui no campo pessoalmente nessa semana na segunda-feira a tarde e terça-feira pela manhã, e afirmo que nos dias que eu fui, não haveria condições de jogo. Devemos deixar claro aqui também, que a final da Copa Sul deveria ocorrer antes do evento da última semana, mas devido a diversos cancelamentos de rodada por causa do mal tempo, o jogo irá acontecer nesse domingo “pós” Safadão. Onde quero chegar?

Quero dizer com tudo isso, que o campo não tinha condições de jogo, mas, por competência e muito trabalho de todos os funcionários do DME de Nova Veneza, o campo está sim apto para a partida, e o jogo será realizado neste domingo no Marinão as 11h.

Quero dizer que “rancor”, “veneno”, “chororo” não fazem parte da minha existência, e muito menos da existência do Portal Veneza. Aqui nesse espaço somos formadores de opinião, e muitas vezes acertamos, e outras erramos. O Portal Veneza é um veículo de credibilidade, e após minha declaração resolveu ir a fundo no tema, procurando os responsáveis e colhendo suas versões.

O fato é que com muito trabalho e competência, o campo foi recuperado, e agradecemos por isso. MUITO OBRIGADO!

Curtas…

O Metropolitano poderá conquistar nesse domingo seu segundo título da Copa Sul do Campeões, a primeira conquista foi em 2015.

Se o Metropolitano mantiver esse elenco, esse ano poderá ser o ano mais vitorioso do clube em sua história. Há quem diga, e eu concordo que esse time é o melhor que vermelhão já teve em todos os tempos.

O Caravaggio já treina forte para o restante da temporada. Os azuis são sempre favoritos para vencer regional da LARM.

A presidente do Metro, Jade Startex, só recebe elogios no meio esportivo, competente e muito simpática, a mandatária do clube é muito respeitada e vitoriosa.