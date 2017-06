Oahlacrop faz campanha impecável na LAC

O OAHLACROP/GAIA/DME NV está dando um verdadeiro show no campeonato de futsal da LAC, dentro e fora das quadras o time é um verdadeiro sucesso.

Na última sexta feira, o time de Nova Veneza encarou o Imortais de Criciúma, e sem nenhuma dificuldade atropelou o adversário, pelo placar de 9 x 4. O time virou o primeiro tempo ganhando pelo placar de 5 x 1, dando chance para vários atletas de Nova Veneza mostrar seu futebol.

Nomes como Luiz Romagna e Miguel Gava, jovens aqui da terra entraram bem no jogo, e mantiveram o ritmo imposto pelos atletas que iniciaram a partida. Destaque para o habilidoso jogador Barrichelo, que com ótimos dribles e jogadas espetaculares deu um show na quadra, na minha opinião o jogador da partida foi o atleta de Nova Veneza Murilo Machado, jogador muito inteligente e decisivo, jogou um futebol de primeira.

Bruno Frigo como sempre entrou bem, deu um ritmo muito técnico a partida. Popozinho muito seguro em baixo das traves também foi bem. O time do técnico Nelson Ghislandi agora soma duas vitórias em duas partidas, 100% de aproveitamento, sendo que o próximo confronto será nessa quarta feira contra o também líder do campeonato, o Turvo. O jogo será na casa do adversário e o time de Nova Veneza espera contar com o apoio de sua torcida para continuar vencendo na competição.

O retorno do craque…

Ponto muito positivo na sexta, foi o retorno do craque da terra Mauricio Ghislandi, que estava fora de combate a quase 11 meses devido a uma grave lesão em seu joelho. Mauricio entrou no final da partida, fazendo a torcida ir a loucura com sua entrada. Bom para Nova Veneza e claro bom para o OAHLACROP que agora pode contar com esse ótimo jogador para o restante do campeonato.

Torcida show…

A torcida uniformizada do OAHLACROP deu um show a parte na sexta, apesar do frio, a torcida compareceu ao ginásio, e apoiou muito o time durante a partida. Muito legal ver essa interação do time com a cidade, parabéns ao presidente e a diretoria, e claro em especial a essa torcida tão empolgante!! AVANTE OAHLACROP!!!

Vera Cruz será o adversário do Metro na final da copa Sul

O Metropolitano já sabe quem irá enfrentar na final da 17ª edição da Copa Sul dos Campeões, será a equipe de Garopaba, o Vera Cruz. O Vera Cruz venceu esse final de semana a forte equipe do Água Verde de Pescaria Brava, nos pênaltis, mostrando que os dois jogos foram bem disputados. Agora no próximo domingo, dia 18, o time de Nova Veneza vai até Garopaba fazer a primeira partida da final, e no dia 25 desse mês, a grande e decisiva final em Nova Veneza. A equipe do técnico Jean Reis vem forte para vencer e se tornar Bicampeão dessa competição.

Campeonato de futebol de campo de Nova Veneza

Iniciou-se nesse final de semana o Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Esse ano o campeonato conta com 6 equipes, e depois da primeira rodada, vimos que o nível dos times melhorou muito em relação ao ano passado. Apesar da triste ausência do Esporte Clube Nova Veneza.

O atual campeão, Jardim Florença não decepcionou na estreia, jogando em seus domínios venceu a forte equipe do Rio Cedro Médio pelo placar de 4 x 1. Os gols do time da casa foram marcados pelo meu amigo Cristiano “Labasco” (1), Gean (1), Antonio Carlos (1), Jef (1). Já o time do Cedro, marcou com o ótimo jogador Renan.

Em São Bento Alto, os donos da casa jogaram contra o ótimo time do São Bento Baixo, em uma partida muito disputada, o jogo encerrou com um empate de 1 x 1. O goleador Júlio Mondardo marcou para os donos da casa, e Maicon Ribeiro empatou a partida para o São Bento Baixo.

No campo do São Bento Baixo jogaram Bairro Bortolotto e Unidos do Caravaggio. O Unidos do Caravaggio atropelou o adversário e venceu pelo placar de 5 x 1. Destaque para o artilheiro da competição, o atacante Tiago que foi a rede 4 vezes. Marlon Trombim descontou para o Bairro Bortolotto.



Craques da terra…

No registro fotográfico, os craques Daniel Dal Sasso e Fernandinho Gava. Quem não se recorda no final dos anos 90 e anos 2000 essa dupla dando um verdadeiro show nos campos da região. Daniel e Fernandinho são de uma geração de verdadeiros craques da terra, época em que nós íamos assistir o Metropolitano e víamos um verdadeiro desfile de craques crias aqui do Município (saudades dessa época). Daniel atacante rápido e um ótimo finalizador, Fernandinho talvez um dos jogadores mais habilidosos que Nova Veneza já criou. Fernandinho ainda em atividade jogará esse Municipal de Campo pela equipe do Jardim Florença. Abraço a esses dois craques.

Curtas…

· OAHLACROP busca o título inédito do regional da LAC, Jean Reis E Benício Spilere, participaram 2 anos dessa competição representando Nova Veneza, e ficaram em segundo colocado nas duas oportunidades.

· Estive visitando o DME de Nova Veneza, e fui muito bem recebido pelo diretor Heriton Sandrini, o Babú. Desejo toda sorte do mundo a esse excelente profissional a frente do nosso departamento.

· Triste ver a ausência do Esporte Clube Nova Veneza nos campeonatos Municipais. Fui vice campeão municipal de campo (aspira) jogando por esse time em 2006.