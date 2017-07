Oahlacrop classificado em primeiro

Na última sexta-feira, dia 14, talvez presenciamos o melhor jogo do regional da LAC nesse ano. Em disputa a liderança da competição, e as duas equipes, Oahlacrop e Imaruí fizeram por merecer suas colocações no torneio. Em um jogo muito disputado, o time de Nova Veneza teve muita inteligência durante a partida, não deixou se abater durante os diversos ataques da equipe adversária, e com muita tranquilidade e frieza, venceu o jogo pelo placar de 5 a 3. Com uma boa atuação de toda a equipe, o time de Nelson Ghislandi mostra que está preparado para o título da competição.

Uma equipe unida e madura, o time é técnico, e muito competitivo. Depois de dois vice-campeonatos, Nova Veneza, dessa vez representada pelo Oahlacrop/Gaia/DME Nova Veneza tem tudo para ser campeão do regional da LAC.

Agora a equipe de Maurício Ghislandi e cia, enfrenta a equipe de Siderópolis nas semifinais. Avante Oahlacrop!!!

Caravaggio conquista o 4ª lugar no torneio Sulamericano de futebol.

O Caravaggio foi até São Paulo e trouxe na bagagem muito orgulho e alegria. As equipes sub-15 e sub-18 do azul da montanha fizeram bonito no torneio, e representaram muito bem o maior time do futebol amador regional.

Com destaque especial a categoria sub-15, que conquistou o quarto lugar na competição, que contava com 30 times ao todo no torneio. Mérito para a diretoria que investiu para que isso fosse possível, e méritos ao professor Evandro Martins e equipe técnica, que realiza um trabalho excepcional nas categorias de base do multicampeão azul da montanha.

Agora espero que possamos ver cada vez mais nossos meninos representando nosso município Brasil afora, e que outras grandes equipes da região siga o exemplo do Caravaggio e invistam na base. A comunidade agradece!

Municipal de Campo de Nova Veneza

Aconteceu nesse último domingo a última rodada da primeira fase do municipal de campo de Nova Veneza. O líder Unidos do Caravaggio venceu em casa o último colocado São Bento Baixo por 2 a 0, e o atual campeão Jardim Florença empatou por 2 a 2 com o São Bento Alto. Em Rio Cedro Médio, o time da casa perdeu pela forte equipe do Bairro Bortolotto pelo placar de 5 a 2. Fechando a primeira fase, os quatro melhores, Unidos Caravaggio, Bairro Bortolotto, Jardim Florença e São Bento Alto estão classificados para as semifinais.

Os confrontos são os seguintes; São Bento Alto enfrenta o Unidos Caravaggio, e o Jardim Florença pega o Bairro Bortolotto, jogos de ida e volta.

Curtas…

· O presidente Moacir Dagostim e toda a diretoria do Caravaggio FC está mais que de parabéns, com uma gestão inovadora e de muito trabalho e resultado positivo, o Caravaggio segue dando exemplo, o investimento nas categorias de base são exemplo disso.

· Parabéns a todos os patrocinadores do Oahlacrop, vi no ginásio na última sexta-feira várias empresas aqui de Nova Veneza, devemos investir no esporte, pois é no esporte e na educação que teremos uma sociedade melhor.

· Com toda humildade procuro fazer minha parte, agradecendo o espaço que o Portal Veneza me deu, procuro divulgar as ações do nosso esporte regional, por isso qualquer notícia relacionada a esporte amador sempre será bem-vinda na coluna, me procure que eu divulgo! Abraço a todos!