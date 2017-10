Oahlacrop é bicampeã do Municipal de Futsal 2017

No jogo da final do Campeonato Municipal de Futsal 2017, na última sexta-feira, 06, foi a vez das equipes de Oahlacrop e Organizze mostrarem mais suas habilidades para um grande público, no Ginásio Alfredo Bortoluzzi, em Nova Veneza. Em uma partida acirrada, Oahlacrop consagrou-se bicampeã da competição ao vercer o Organizze por 4 a 3. Já o terceiro lugar ficou para Rio Cedro Médio que fechou o placar de 5 a 4 contra o Inacreditável F.C.

A artilharia da competição ficou para Mateus, da equipe do Rio Cedro Médio. A defesa menos vazada ficou para a Organizze.

Premiação

O primeiro lugar da competição faturou troféu, medalhas e uma premiação de R$ 400 reais. O segundo também recebeu troféu, medalhas e uma premiação de R$ 250 reais e o terceiro lugar levou R$ 150 reais de prêmio.

Cris Freitas