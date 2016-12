Novo policial militar é apresentado em Nova Veneza

Policial irá substituir colega que está indo para a reserva (aposentadoria).

No início da tarde dessa quarta-feira, 21, foi apresentado o novo integrante da Polícia Militar em Nova Veneza, soldado Dalcione. Com 25 anos de idade e três de PM, Dalcione chega para repor o efetivo no município, ele substituirá o sargento Lourival, que irá para a reserva no início de 2017.

“O Dalcione é um excelente profissional, é novo e está motivado, com isso, a segurança de Nova Veneza só tem a ganhar,” frisou o comandante da PM em Nova Veneza, sargento Jocemar Texeira.

Foto: cabo M. Sousa, soldado Dalcione e sargento Jocemar Texeira.

Willians Biehl