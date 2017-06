Novo hotel em Nova Veneza será apresentado à imprensa

Hotel Dolomiti Caravaggio surge com a proposta de estabelecer uma nova ponte entre Brasil e Itália

No próximo dia 3 de julho será apresentado oficialmente à imprensa o mais novo hotel de Nova Veneza, cidade do sul do estado caracterizada pela pela gastronomia típica e pelas tradições da cultura italiana. O Hotel Dolomiti Caravaggio surge com a proposta de estabelecer uma nova ponte entre Brasil e Itália, oferecendo opção de hospedagem com padrão internacional. O novo empreendimento abre suas portas já no dia seguinte, com a oferta de 15 apartamentos e 48 vagas.

O nome Dolomiti Caravaggio é uma homenagem à dois locais de grande beleza e significado para a cultura italo-brasileira. Refere-se à cadeia de montanhas situada nos Alpes orientais italianos e ao distrito localizado no município catarinense de Nova Veneza.

A ideia surgiu em muitas viagens à área dolomítica, que estende-se entre as províncias de Belluno, Bolzano, Trento, Údine e Pordenone. Foi de lá que partiram, na segunda metade do século XIX, a maior parte dos imigrantes italianos que desenvolveram a região onde está localizado hoje o distrito de Caravaggio.

O exemplo dos pioneiros, sua coragem e destemor, moveram o sonho de edificar o novo empreendimento hoteleiro, como forma de honrar a tradição, a cultura e a memória dos antepassados. “Dolomiti Caravaggio surge com uma proposta ousada: transformar o próprio local, inserindo-o na perspectiva global da modernidade, para construir e solidificar pontes de amizade e cooperação entre o Brasil e a Italia”, explica um dos sócios do empreendimento, o empresário neoveneziano Edesio Spilere.

A arquitetura do hotel é o cartão de visitas para entrar neste ambiente encantadoramente bucólico, típico da vida nas montanhas. Inspirada no estilo das casas dos Alpes Italianos, o edifício de quatro andares possui linhas marcantes, com amplas sacadas e flores por todos os lados. Uma espécie de chalé de madeira e concreto, criado por arquitetos visionários que transformaram o projeto em verdadeira obra de arte.

Entrando no hotel logo se percebe o bom gosto e o requinte da decoração. As fotografias expostas na recepção e nos quartos, mostram paisagens italianas de tirar o fôlego. Objetos decorativos, arandelas e adornos mesclam o antigo com o novo, tudo harmonicamente combinado para oferecer belas opções contemplativas. As suítes possuem alto padrão, para suprir todas as necessidades de repouso e tranquilidade.

A acessibilidade e a sustentabilidade também são preocupações do hotel. Elevador e rampa facilitam o acesso. Pratica-se a economia de água e energia, com mecanismos inteligentes de controle do consumo, além de eletrodomésticos de última geração, mais econômicos. O lixo produzido é separado e vidros, papéis e metais são reciclados para doação à comunidade.

Dolomiti Caravaggio é o lugar ideal para relaxar, contemplar a natureza e degustar a excelente comida e café da manhã. O hotel conta como parceiro o novíssimo Restaurante La Brasa.

Além disso, fica a apenas 50 metros do Santuário Nossa Senhora do Caravaggio, próximo a restaurantes, trilhas ecológicas, vinícolas e outras atrações turísticas.

“No Hotel Dolomiti Caravaggio você vai experimentar a verdadeira sensação de estar nas montanhas alpinas, afinal não foi por acaso e em vão que para cá vieram nossos ancestrais. Temos o legado de prosseguir este sonho e contribuir para que a ligação com nossas origens seja sempre um valor de vida”, finaliza Spilere.

Endereço: Rod. José Spílere, 1234 – Caravaggio, Nova Veneza – SC – 88865-000, Brasil

Telefone: (48) 34760393

Site.

Júlio Cancellier