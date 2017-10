Novo endereço para emissão de carteira de identidade em Nova Veneza

Documento essencial para o exercício da cidadania, é emitido de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Antes a solicitação era feita junto à delegacia da Polícia Civil no município, agora, para facilitar o acesso, o serviço está sendo prestado no Centro Integrado Veneziano (CIVE), na rua Dr. Cesare Tibaldeschi, no Centro.

Para solicitar o RG é necessário levar certidão atualizada junto com uma cópia: se solteiro, certidão de nascimento; casado, certidão de casamento; divorciado ou viúvo, certidão de casamento com a devida averbação. Além de uma foto 3×4 recente e colorida.

“Menores de 16 anos são obrigados a estarem acompanhados de pai, mãe ou responsável legal. Onde também será solicitado o RG deste acompanhante,” destaca o funcionário responsável pela emissão do documento, Gladinei Rovani Ghellere.

“É importante frisar para que as pessoas não esqueçam de levar a certidão já com uma fotocópia (xerox). Há também a recomendação que o documento seja atualizado a cada 10 anos,” completa.

A primeira emissão do RG é gratuita, já a segunda via possui o custo de R$ 35. O prazo de entrega é de 15 dias.

Willians Biehl