Novidade: Unesc oferece Mestrado na área de Direito

Interessados têm até o dia 10 de fevereiro para se inscrever

O mercado de trabalho exige um profissional extremamente atualizado. E mesmo após a graduação é importante seguir em busca de conhecimentos que irão auxiliar no crescimento da carreira. Dentro desse contexto, a Unesc traz uma novidade, o Mestrado em Direito. Agora, os profissionais da área terão a oportunidade de se especializar.

O Mestrado é aprovado pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e traz sua área de concentração em Direitos Humanos e Sociedade. Os interessados em fazer parte da primeira turma do PPGD (Programa de Pós-Graduação em Direito) devem ficar atentos, as inscrições ocorrem até o dia 10 de fevereiro.

Destaque na área

A Unesc é a única instituição do Sul de Santa Catarina com Mestrado em Direito recomendado pela Capes. Ele tem como objetivo estudar, analisar e desenvolver, crítica e interdisciplinarmente, a concepção de Direitos Humanos enquanto processo e instrumentalização de reconhecimento do valor da vida humana e de transformação social e política.

São 15 vagas para a linha de pesquisa “Direitos Humanos, Cidadania e Novos Direitos” e outras 15 para “Direito, Sociedade e Estado”. No Brasil, há 1.300 cursos de Direito, mas destas instituições, 100 possuem mestrado na área.

Universidade comunitária

O coordenador do Mestrado em Direito da Instituição, Antonio Carlos Wolkmer, comenta que a construção do projeto atende a demanda social da região. “A criação do Mestrado Direitos Humanos e Sociedade não só atende às prioridades de uma Instituição Superior Comunitária, em sua missão de educar para o ensino, pesquisa e extensão, mas, sobretudo, para a crescente demanda social em formar para a área jurídica docentes e pesquisadores de alta qualificação”, afirma Wolkmer.

Já o reitor da Unesc, Gildo Volpato, ressalta que o novo Mestrado vai beneficiar toda a região com o desenvolvimento de pesquisa e geração de conhecimento. “A aprovação do Mestrado em Direito pela Capes demonstra a qualidade acadêmica de nosso quadro de professores do curso de Direito e possibilita aos egressos retornarem à Instituição para continuarem a formação em nível mais elevado”, comenta Volpato.

Inscrições

As inscrições ocorrem até 10 de fevereiro, na secretaria da UNA CSA (Unidade Acadêmica de Ciências Sociais Aplicadas), localizada na sala 18 do Bloco Administrativo da Unesc, das 13h30 às 21 horas. Também serão aceitas, inscrições enviadas pelo correio, desde que a postagem dos documentos seja realizada até o último dia previsto para a inscrição.

Mayra Lima