ANEDOTÁRIO POLÍTICO

SEM PRESSA – Segundo o genial José Simão, um peemedebista saiu com esta pérola: “Investigar o Temer é necessário mas não urgente.” Concluiu Simão: “ Está igual a cirurgia do SUS, precisa mais tem que esperar…” Lamentável.

IMUNIZADO – Um morador do interior chegou perto do prefeito com uma bomba de imunizar o fumo. Um deles perguntou se aquilo era para “espantar” político mas ele que é fã do prefeito disse: “ Não, isso aqui é para espantar olho gordo da oposição…”

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

DA HORA

NA POLÍTICA

_O ginásio de esportes do Colégio Abílio será reformado e o Colégio Humberto, de Caravaggio, terá a pintura externa renovada com verbas do Estado.

_As verbas serão de R$ 259 mil para o Colégio Abílio e R$ 45 mil para o Colégio Humberto.

_O prefeito Rogério Frigo não vê a hora da reabertura total do hospital mas pelo jeito está difícil de acontecer ainda este ano.

_Depois de reabrí-lo a prefeitura quer revitalizar o antigo caminho para chegar ao hospital a pé. Havia no local as escadarias e dali se tem uma visão panorâmica da cidade.

_E a novela da expulsão de Vanderlei Spillere continua mas ainda estão sendo colhidas as assinaturas.

_O presidente da Câmara de Vereadores Eloir Biro-Biro Minatto (PSD) tem aval de alguns partidários para bater de frente com o tucanato.

_Repercutiu a “futurologia” desta coluna em outros jornais que o prefeito Rogério Frigo e o vice Zé Spillere poderão reeditar a mesma dupla para 2020.

_Pelos lados da oposição, o PP e o PMDB poderão estarem juntos novamente nas próximas eleições.

_Nova Veneza é a capital estadual da gastronomia típica italiana segundo projeto do então Deputado Estadual Ronaldo Benedet que agora é Deputado Federal. Agora a Deputada Federal Geovânia de Sá é autora de projeto para tornar Nova Veneza a capital nacional da gastronomia típica italiana que já passou na CCJ da Câmara dos Deputados e já está no Senado Federal para análise. Geovânia conversou com os senadores tucanos e trabalha também nas outras bancadas para aprovar este projeto que segundo ela vai ser importante para a cidade ser mais reconhecida no cenário nacional na gastronomia e alavancar ainda mais o turismo.

_O diretor do departamento de esportes, Hériton “Babu” Sandrini, que vem sendo elogiado por seu trabalho no esporte, me presenteou com uma camisa oficial do “glorioso” Botafogo para a minha pequena coleção de camisas oficiais que tenho. Ele que é professor de Educação Física trabalhou vários anos no futebol profissional antes de iniciar na prefeitura neste ano. Obrigado.

