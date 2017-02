Nova versão do Portal da Transparência do Governo do Estado de SC já está no ar

Com o objetivo de tornar ainda mais fácil o acesso às informações das diferentes áreas de atuação do Governo do Estado, foi lançada oficialmente na tarde desta terça-feira, 21, a nova versão do Portal da Transparência do Governo do Estado.

“Santa Catarina está na vanguarda quando o assunto é o Portal da Transparência. Mas é importante continuar avançando sempre, porque esse avanço melhora muito também a qualidade do nosso serviço e todos saem ganhando.

A sociedade se informa, pode ver os resultados de forma clara e fácil. E é uma ferramenta que ajuda também o gestor, porque afinal transparência é buscar informações confiáveis, é trabalhar com informações confiáveis”, destacou o governador Raimundo Colombo, ao participar da cerimônia no Teatro Pedro Ivo, em Florianópolis.

A reformulação da página foi desenvolvida pela Secretaria de Estado da Fazenda, trazendo a proposta de um portal mais compreensível para quem não tem conhecimento de contabilidade e gestão pública. “Nosso novo portal permite um acesso pleno, qualificado e qualitativo às informações do governo.

Com acesso simplificado, o cidadão poderá compreender tudo sobre as ações das diferentes áreas, o que facilita a fiscalização e qualifica a crítica. A crítica é sempre bem vinda, e a crítica qualificada mais ainda, porque faz de nós gestores melhores”, ressaltou o secretário de Estado da Fazenda, Antonio Gavazzoni.

Evolução

O primeiro Portal da Transparência do Poder Executivo de SC foi lançado em 2010, pouco depois da publicação da Lei da Transparência, que institui a criação dos portais para todos os órgãos públicos. A página se chamava Prestando Contas. Em 2012, foi lançado um novo, com o nome Portal da Transparência, incluindo opções de consultas e recursos gráficos. A versão que entrou no ar nesta terça-feira começou a ser desenvolvida em 2015 com a proposta de trazer linguagem e layout mais acessíveis, ou seja, que permitam ao cidadão exercer o direito de acompanhar as contas do governo de forma efetiva.

“Desde meados de 2015, estamos trabalhando na proposta de reformulação do portal com o objetivo de simplificar o acesso às consultas e às informações. Fizemos vários testes, reuniões, discutimos e trocamos ideias para chegar a um resultado bastante inovador e audacioso. Temos como público diversos perfis, desde o cidadão, acadêmicos, pesquisadores, órgãos avaliadores e fiscalizadores, entre tantos outros.

E juntar em um único produto um resultado que atendesse aos anseios de todo esse público não foi nada fácil. Mas estamos bastante confiantes e satisfeitos com o resultado que foi apresentado”, explicou contadora geral do Estado, Graziela Meincheim, coordenadora da equipe de desenvolvimento. Ela lembrou, ainda, que a versão traz recursos gráficos e ferramentas que ajudam o cidadão a compreender as informações e acessar os dados de gastos e receitas em poucos cliques.

Outra novidade é que o Portal da Transparência agora é responsivo, ou seja, é um site flexível, que se adapta automaticamente em qualquer dispositivo do usuário (desktop, laptop, tablet, smartphone das mais variadas marcas e tamanhos).

Alterando sua aparência de acordo com o equipamento, o novo portal possibilita ao usuário acessar qualquer dado ou informação de maneira versátil, readequando os elementos da tela para apresentar as opções mais importantes em primeiro lugar.

O evento desta terça contou também com a participação de especialistas em transparência, como o palestrante Fabiano Angélico, consultor da Transparência Internacional no Brasil. A organização não-governamental é conhecida pela produção anual de um relatório que analisa os índices de percepção de corrupção dos países do mundo.

“A transparência pode levar a governos melhores porque permite avaliações mais precisas acerca de política públicas a partir das informações disponibilizadas. E tais avaliações e análises podem levar a correções de rumos, o que resulta em melhores políticas que gerarão bem-estar coletivo”, afirmou Angélico, que tem dez anos de experiência nos temas de transparência, controle social e integridade no setor público.

A programação fechou com um debate entre o secretário Antonio Gavazzoni; a contadora Graziela Meincheim; o consultor Fabiano Angélico; o pró-reitor da Udesc, Leonardo Secchi; o presidente do Observatório Social de São José, Adilson Cordeiro; e o idealizador do movimento Transparência Hacker, Pedro Markun. O debate foi mediado pelo jornalista Upiara Boschi.

Alexandre Lenzi