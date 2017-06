Anedotário político

HOMOFOBIA – Colunas políticas de Brasília se divertiram com o pedido feito pelo Senador catarinense Dario Beger (PMDB) à direção do Senado para que seja mudado o número “24” de seu gabinete para 26. Berger não teve medo da patrulha dos que enxergam homofobia em tudo.

ASFALTO CUSCUZ – O Deputado Estadual Manoel Motta (PMDB), histórico defensor da duplicação da BR 101, está impressionado com a deterioração da estrada e recentemente mandou bem da tribuna: “Essa estrada foi duplicada há cerca de 10 anos e está toda esburacada. É de asfalto cuscuz. Quem conhece, sabe: vai molhando o cuscuz e ele se desmancha todinho”. Motta sempre tem suas tiradas engraçadas.

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

Da Hora

_ Nilson Olivo esteve visitando o escritório central da Rede Bistek ontem a convite de Sanciro Ghislandi.

_Estive na empresa Pesce Nobili instalada no parque industrial de Nova Veneza e que já está testando os equipametos. O empreendimento é de Dedé Crippa com dois sócios daqui, Darlan Nuernberg e Mazinho Spillere.

_Nova Veneza vive uma fase das melhores. A cidade está na moda, na mídia e todos gostam daqui, é impressionante. Nós que ficamos aqui somos os responsáveis por este sucesso. Parabéns a todos que contribuiram e ainda continuam trabalhando pelo seu município. Se você produzir algo sempre vai ser lembrado por isso…

_Quem gosta de destruir não será lembrado pela história. Pode apostar.

_O nosso amigo Marcos “Benício” Spillere que sempre foi envolvido com o futebol regional agora terá um desafio no futebol profissional a convite de Edson Gaúcho no Tigre. Sucesso a esta nova empreitada.

_O leitor Vânio Resmini que vem muito a Nova Veneza não se conforma que a nossa antiga figueira da praça, ainda não passou por uma limpeza das parasitas naturais, e está agonizando.

NA POLÍTICA

_O vereador Aroldo Frigo Júnior (PSDB) além da sua atuação na Câmara de Vereadores, é correspondente consular italiano oficial. Ele está num ótimo momento pois seu trabalho vive sendo divulgado até na mídia estadual.

_Se continuar neste ritmo ninguém vai tirar o “Aroldinho” da majoritária em 2020 ou quem sabe já a Deputado Estadual no ano que vem.

_No dia 13 de julho a AENOVE vai empossar sua nova diretoria. Guilherme Nuernberg Minatto será o novo presidente e já solicitou uma audiência com o prefeito Rogério Frigo para tratar de algumas reivindicações feitas aos candidatos antes das últimas eleições.