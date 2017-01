Nova Veneza terá melhorias na rede elétrica da área central e iluminação dos bairros

Área central receberá fiação subterrânea e os bairros ganharão iluminação de LED. Os projetos visam o embelezamento, economia e maior segurança na cidade.

Representantes da Celesc de Criciúma estiveram reunidos com o prefeito de Nova Veneza Rogério Frigo, o secretário de Planejamento e Urbanismo Renato Pieri e o vereador Aroldo Frigo Júnior nesta quinta-feira, 19, para tratar de melhorias na rede elétrica e iluminação da área central e bairros de Nova Veneza. Em torno da Praça serão substituídos os postes por fiação subterrânea trazendo ainda mais beleza para o trade turístico e nos bairros será implantado um projeto de eficiência com a troca de lâmpadas de LED visando segurança e economia para o município.

“Temos dois pontos importantes em discussão com a Celesc. O primeiro é o rebaixamento do sistema de energia em torno da Praça, ou seja, vamos eliminar os postes e tornar a fiação subterrânea.

Desta forma, a cidade ficará mais limpa e melhorará a parte turística da cidade, onde poderemos mostrar o nosso casario antigo, pois os postes nos tira toda essa visão. O segundo ponto é referente a obrigação que a Celesc tem de aplicar 0,25% da receita em melhoria de eficiência energética. Em Nova Veneza queremos transformar todo o sistema de iluminação pública por lâmpadas de LED que tem maior eficiência, luminosidade, segurança e reduzirá cerca de 40% da despesa de energia elétrica do município”, salientou o secretário de Planejamento e Urbanismo Renato Pieri.

Segundo o prefeito Rogério Frigo um dos projetos é padronizar a área central de Nova Veneza. “Queremos fazer investimentos na área central. Temos projetos para dar continuidade no paver, aumento das calçadas, embelezamento com iluminação, bancos e floreiras, e fazer a rua coberta nos moldes da cobertura da gôndola para não perder a estética. Hoje o que nos atrapalha é a rede elétrica e precisamos do apoio da Celesc. Nova Veneza já está consolidada pela gastronomia e temos que sempre fazer melhorias para deixar a cidade ainda mais bonita”, ressaltou.

O prefeito também chamou atenção pela precariedade da iluminação pública e a necessidade de uma melhor iluminação em todos os bairros da cidade para aumentar a segurança.

O gerente regional da Celesc de Criciúma, Enaldo dos Santos, destacou o apoio para os projetos em parceria com o município. “A rede subterrânea em Nova Veneza será um convênio entre Governo do Estado e Celesc. Iremos dar todo o apoio. Quanto a troca das lâmpadas normais pelas lâmpadas de LED é um convênio via eficiência energética, na qual a prefeitura fará um projeto e temos um valor estipulado pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) que trará benefícios para a cidade”, afirmou.

O projeto de eficiência energética é aberto para entidades, sejam elas, filantrópicas ou institucionais do estado de Santa Catarina, na qual a Celesc é obrigada a contribuir com um valor em eficiência energética, diminuindo o consumo e melhorando a qualidade de vida ambiental.

“Como vereador pesquisei e constatei que por Nova Veneza ter a Celesc como distribuidora de energia nos bairros do Centro, Bortoluzzi, Bortolotto e Eliza Gava, não seria difícil fazer um projeto de eficiência energética, fazendo a troca das lâmpadas de mercúrio e das lâmpadas de mercúrio a vapor por LED, sendo um benefício em todos esses bairros”, apontou o vereador Aroldo Frigo Junior

De acordo com o vereador, Nova Veneza possui um déficit sobre a COSIP (Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública), que é uma contribuição para melhorias da iluminação pública onde o contribuinte da Celesc contribui com o valor de consumo e a Celesc reverte determinado valor para que o município faça manutenção. Com a troca pelas lâmpadas de LED o município economizaria e poderia melhor aplicar o dinheiro repassado pela Celesc, além de contribuir para melhoria da segurança com ruas mais iluminadas.

Cris Freitas