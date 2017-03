Nova Veneza sedia reunião do Programa Mais Médicos

Estiveram presentes 10 médicos cubanos e o supervisor do programa na região. Uma das intenções da Secretaria Municipal de Nova Veneza é uma maior abrangência do programa na cidade.

Nova Veneza sediou uma das reuniões do Programa Mais Médicos dos municípios da região, na sala de reuniões, da Igreja São Marcos. Estiveram presentes 10 médicos cubanos e o supervisor do programa na região. O objetivo da reunião foi a troca de experiências e o repasse de informações.

“A reunião é uma troca de experiências, são passadas algumas informações e realizamos revisões de alguns temas clínicos, sobre a profissão e o dia a dia do trabalho”, ressaltou o médico e um dos supervisores do Programa Mais Médicos na região, Artur Dias.

Segundo a Médica Ada Columbie que trabalha em Nova Veneza há três anos através do programa a adaptação é uma luta diária. “Quando chegamos enfrentamos algumas dificuldades para nos adaptar, não conhecíamos o país e o idioma que é muito difícil e é uma luta diária”, destacou.

De acordo com a coordenadora da Secretaria de Saúde, Maristela Vitalli, Nova Veneza conta com duas médicas cubanas e a intenção é buscar uma maior abrangências do programa dentro do município. “Os médicos cubanos são muito ansiosos para trabalhar e dão um resultado muito positivo. O contato com o paciente e o vínculo com a comunidade que eles criaram é incrível”, salientou.

Cris Freitas