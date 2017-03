Nova Veneza sedia registro do primeiro apostilamento de documentos nacionais para efeito no exterior

Ato histórico aconteceu na manhã desta quinta-feira, 23, no cartório do município.

Sendo único fora das capitais, o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Nova Veneza sediou nesta quinta-feira, 23, o primeiro apostilamento de documentos nacionais para efeito no exterior. Anteriormente, em Santa Catarina, o único lugar que fazia o procedimento ficava em Florianópolis.

De acordo com o escrivão do Cartório de Nova Veneza, Bruno Andrade, esse apostilamento no município tornará o dia a dia das pessoas muito mais fácil. “Isso porque tornará menos burocrático o processo para naturalização, por exemplo. Com isso, as pessoas não precisarão mais passar pelo Ministério das Relações Exteriores ou Consulados”, explica.

A conquista foi iniciada através de um requerimento protocolado na Câmara de Vereadores de Nova Veneza em novembro de 2016. “Hoje foi um dia para comemorar e lembrar que os moradores do sul de Santa Catarina não precisam mais se deslocar até Florianópolis para efetuar esse processo de apostilamento. É um tipo de atitude que beneficia a população, que sempre espera por ações rápidas e eficientes”, completa o vereador, Aroldo Frigo Junior (PSDB).

A liberação para que cidades do interior de Santa Catarina também pudessem realizar apostilamentos teve a parceria do deputado federal, Ronaldo Benedet. “Muita alegria em podermos trazer a autorização para efetuar o processo para essa cidade tão italiana. Foi um dia muito feliz, porque pudemos confirmar mais essa conquista para o povo do Sul do Estado”, finaliza o assessor do parlamentar, Júlio Remor.

Francine Ferreira / Imagens: Willians Biehl