Nova Veneza sedia 4ª edição do Moto Veneza

A capital catarinense de gastronomia típica italiana vai ser transformar no próximo final de semana na terra do motociclismo. A Praça da Chaminé será invadida por um público de aproximadamente 4 mil pessoas, entre motociclistas e visitantes que irão visitar a cidade para desfrutar dos pontos turísticos, gastronomia, belezas naturais e curtir o 4º Moto Veneza.

Já estão confirmados grupos vindos do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e todo o estado de Santa Catarina. O evento, mais uma vez, terá um cunho social com toda a renda do bar revertida para a APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Veneza.

Nos três dias, os amantes do motociclismo serão recepcionados a partir de sexta, dia 22, às 18h30, com o preview do evento no Texugo’s Bikers Pub com churrasco do 0800 e shows com as bandas Neurolépiticos e Lady Die.

Já no sábado, 23, a programação inicia a partir das 10h, na praça da Chaminé com cinco bandas: Pallet64, Guella Seca, Alquímia, Vigário Jack e Vira-Latas, além do almoço com churrasco e pão do 0800. E à noite acontecerá o Jantar Dançante e Baile Anos 80, no restaurante Veneza. Mais informações pelo telefone (48) 999596781.

No domingo, às 8h30, a concentração será na Praça Humberto Bortolouzzi dos motociclistas para um city tour. Também estará disponível um ônibus para os participantes. As 9h15, esta prevista a saída para o Santuário Nossa Senhora de Caravaggio onde terão uma benção aos motociclistas, na sequência visita a vinícola, almoço no Restaurante Ghellere e finalizam na praça com apresentações musicais no coreto.

Para o prefeito Rogério Frigo esses eventos fomentam o turismo. “Estamos apoiando mais um evento que irá atrair turistas e visitantes ao nosso município. Se somarmos o público dos dois finais de semana iremos trazer para Nova Veneza mais de 5 mil pessoas que vem conhecer a cidade, aproveitam para saborear a gastronomia e quem sabe levar para casa uma lembrança. Todos os projetos que visam promover a cidade sempre terão apoio da administração municipal. E a prefeitura assumiu o compromisso de retomar o Moto Veneza”, comenta o prefeito de Nova Veneza Rogério Frigo.

“Estamos preparados para um aumento significativo de público, em vista que, ampliamos a programação para três dias com mais atrações. Com isso, os motociclistas poderão aproveitar mais a nossa cidade. O Moto Veneza tem um cunho social e, queremos, mais uma vez, promover um grande evento para apoiarmos a APAE. Agradeço o apoio do Poder Público para viabilizar a realização desse evento”, pontuou o presidente do grupo Moto Veneza, Nei Brolesi.

Cris Freitas|Fotos: arquivo