Nova Veneza no roteiro do Encontro das policiais civis de Santa Catarina

Cerca de 200 mulheres de todo o Estado de Santa Catarina estiveram participando no final de semana, em Criciúma, do 28º encontro de policiais civis.

No domingo, a programação aconteceu em Nova Veneza, no Petrus Centro de Eventos. A iniciativa de reunir as profissionais começou em 1990, com a delegada Maria de Lourdes Oliveira Barreto, atendendo pedido das colegas de trabalho.

“Nós sentíamos falta de encontrar o pessoal da academia. Ao mesmo tempo, o encontro significava uma oportunidade de nós reivindicarmos melhores condições de trabalho, principalmente, naquela época, que a infraestrutura era muito pequena”, coloca a agende de polícia da Delegacia de Nova Veneza, Maristela Michels Bristot.

Maristela está desde 1988 na Polícia Civil, e lembra de cada uma das edições do encontro que acontece anualmente. Em Nova Veneza, as policiais puderam conhecer a cidade e ficaram encantadas com os atrativos turísticos e o Carnevale di Venezia. “Todo o Estado já recebeu esse evento, e elas adoraram Nova Veneza. Foi um momento de lazer, de descontração, muito divertido. Agradecemos o apoio das lojas e da prefeitura para que a cidade pudesse receber o último dia do encontro”, coloca.

Ela, ao lado da policial civil aposentada Valdeci Silveira Mandelli, fez um esforço para levar o encontro para a cidade. A 29ª edição do encontro das mulheres policiais civis vai acontecer em Tubarão, em 2018.

João Manoel Neto