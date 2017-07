Em Nova Veneza restaurante serve feijoada aos sábados e faz sucesso

Conhecida nacionalmente pela gastronomia típica italiana, a cidade de Nova Veneza tem recebido muitos turistas neste inverno para experimentar um prato tradicionalmente brasileiro: a feijoada.

Desde maio o Restaurante Careàs, do Distrito de Caravaggio, tem servido todos os sábados uma feijoada junto ao tradicional buffet.

De acordo com o proprietário, Marcelo Viola, a ideia surgiu de uma conversa com o colunista do Portal Veneza, Marcelo Branco Pacheco. “Os clientes estão gostando bastante e vindo de fora para experimentar. A feijoada vai estar no cardápio de sábado até o fim de agosto, e para o verão já estamos pensando em alguma novidade”, explica.

A feijoada do Restaurante Careàs tem um diferencial, e vem acompanhada sempre de torresmo, queijo e salame. “A feijoada tem um sabor extraordinário, e muitas pessoas gostam desse prato em Nova Veneza e estão conseguindo aproveitar no Restaurante Careàs”, coloca o cliente Nei Antonio Zanelatto.

João Manoel Neto / Fotos: Willians Biehl