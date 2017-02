Nova Veneza receberá “IL Primo Giro Della Polenta”

Evento é voltado para a população que gosta de pedalar.

Àqueles que gostam de desafios e querem conhecer mais as comunidades de Nova Veneza tem data marcada para um passeio ciclístico. Trata-se do “IL Primo Giro Della Polenta”, que acontecerá no dia 12 de março, com largada a partir das 7h30min da frente da Igreja Matriz São João Batista, na comunidade de São Bento Baixo.

O percurso para pedalar será de 56 quilômetros. “Depois da largada, passaremos pelo Caravaggio, Centro, São Bento Alto, Cedro Alto, Vila Maria, São Francisco, São Bonifácio, Minerva, Rio Cedro Médio, e terminaremos novamente no São Bento Baixo. Em torno de 40% serão estradas de chão, com seixo, e o outro 60% será de asfalto, com morros, subidas de intensidade média e áreas planas”, explica um dos organizadores do evento, Alberto Ranacoski.

Podem participar pessoas de todas as idades, tanto homens quanto mulheres. “Não será uma competição, mas também não somente um passeio. Será um desafio para pessoas que gostam de andar de bicicleta e querem uma oportunidade de conhecer melhor Nova Veneza, já que vamos passar por onde ficam mais evidentes as belezas naturais da cidade”, completa Ranacoski.

As inscrições custam R$ 50 e podem ser realizadas no site www.riscozeroadventure.com.br. “Esse valor será utilizado para cobrir despesas, incluindo almoço na sede esportiva do São Bento Baixo Esporte Clube, carro de apoio com água, gelo, frutas, medicamentos e ferramentas para socorro à bicicletas, caso necessário”, afirma o organizador.

Francine Ferreira