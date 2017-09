Nova Veneza receberá dois espetáculos do Festival Nacional de Teatro Revirado em comemoração aos 20 anos do grupo

Dez municípios da região sul de Santa Catarina começam a viver teatro no próximo fim de semana. Um deles é Nova Veneza, que receberá dois espetáculos no próximo domingo, dia 17. O primeiro será o espetáculo do Grupo Argentino Variedades Escênicas, que apresenta “Um Sorriso Vale Mais que mil Palavras”, de Buenos Aires. A apresentação está marcada para as 16h, na Praça Humberto Bortoluzzi. Ainda no domingo o Cia Pé de Vento Teatro de Florianópolis sobe ao palco do Teatro Municipal, com o espetáculo “Dona Bilica Naquele tempo”. Ambas apresentações são gratuitas e tem classificação livre.

Martin

Em “Una sonrisa vale más que mil palabras”, o ator e palhaço Argentino Martim Martinez, traz humor, a manipulação de objetos, a proeza e a música num relato poético e sensível que se completa, como sucede no circo, com a participação do público.

Vanderléia Will

No espetáculo solo onde “Dona Bilica Naquele tempo”, a atriz Vanderléia Will é dirigida pelo ator e diretor Renato Turnes. Para criar o espetáculo a atriz e o diretor, realizaram uma pesquisa de campo junto aos moradores nativos de Florianópolis, representantes genuínos da cultura açoriana, que segundo a atriz, são a última geração que viveu “naquele tempo”. “Sempre gostei das estórias, do passado, da memória, do antigo. E na arte de interpretar isso me levou a criar uma personagem que é um grito de muitas vontades que tenho desde que comecei a fazer teatro. Com Dona Bilica essas vontades viraram sonhos e os sonhos realidade”, comenta a atriz, Vanderléia Will.

O Festival

O Festival Nacional de Teatro Revirado será realizado em dez municípios da região sul de Santa Catarina, de 16 até 23 de setembro. No total serão 48 apresentações, de 20 grupos de teatro dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Ceará, Paraíba e ainda duas atrações da Argentina. O festival é uma realização do Grupo de Teatro Cirquinho do Revirado, que comemora 20 anos em 2017, com a apresentação do festival é da Fundação Municipal de Cultura e Esporte da Içara, patrocínio da UNESC, RAC Saneamento e a Cooperja.

Abertura

A abertura do festival será no dia 16, às 16 horas, na Rua Altamiro Guimarães, atrás da Matriz São Donato em Içara, com o espetáculo “Automakina Universo Deslizante”, do Grupo de Pernas Pro Ar, de Canoas – RS, que tem atuação de Luciano Wieser e a direção de Jackson Zambelli.

Revirada Cultural

Serão oito dias de evento, sendo que no último acontece a Revirada Cultural, com 12 horas de programação ininterrupta. As atrações iniciam às 10horas, na Praça da Juventude em Içara. Depois, às 21horas o evento continua no Colher de Chá, também em Içara. Na programação da revirada está incluído feiras, oficinas de perna de pau, de argila, pintura, escultura, muita música, dança, e é claro, teatro.

“Una sonrisa vale más que mil palabras” – Grupo Variedades Escênicas – Buenos Aires – Argentina

Sinopse

O espetáculo conta a história do menino Martin Martinez que encontrou o caminho para realizar seu sonho: ter seu próprio circo. Sua família, circense, teve que abandonar o picadeiro porém Martin não perdeu o amor pelo circo e continuou a sonhar e se emocionar com a ideia de fazer parte desta mística. Graças a seu tio e suas lembranças cria e sonha com o momento em que o sorriso e o brilho nos olhos dos espectadores sejam testemunhas de sua felicidade. Em “Una sonrisa vale más que mil palabras” o humor, a manipulação de objetos, a proeza e a música são veículos deste relato poético e sensível que se completa, como sucede no circo, com a participação do público.

Dona Bilica naquele tempo – Grupo Cia Pé de Vento – Florianópolis

Sinopse

Dona Bilica é uma lavadeira, benzedeira e rendeira, que abre as portas de sua casa para contar como era viver antes do progresso chegar. Entre rezas e cantorias ela volta ao tempo dos antigos e relembra a história de sua família, sua infância e juventude, conta causos que ouviu nos engenhos de farinha, histórias de bruxas e assombrações. Sempre com seu humor muito peculiar, Dona Bilica nos lembra de costumes perdidos na memória de uma vida globalizada em constante transformação.

Texto: Antônio Roseng