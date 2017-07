Nova Veneza recebe universitários do projeto Rondon

Durante dez dias do mês de julho, estudantes que participam do Projeto Rondon, integrado ao Núcleo Extensionista Rondon – NER/UDESC “Operação Caminhos do Sol” estarão em Nova Veneza. Ao todo, são 15 pessoas, entre coordenadores e acadêmicos dos cursos de enfermagem, medicina, engenharia ambiental, administração pública, entre outros. Os acadêmicos foram recebidos pelo prefeito Rogério Frigo, o vice Sérgio Alberto Spilere e os secretários e diretores municipais.

“É um projeto para uma troca experiência, pois eles saem de dentro das cadeiras da universidade para trabalhar num projeto de extensão. Os estudantes vieram para repassar conhecimento e aprender com a comunidade o que eles têm para oferecer para nós. Iremos trabalhar nas escolas, nas unidades de saúde conforme o cronograma das secretárias”, comenta uma das coordenadoras do projeto na cidade, Tânia Foletto.

O prefeito Rogério Frigo fez um agradecimento especial aos universitários. “Nós sabemos da importância do projeto Rondon e irá contribuir com atividades desenvolvidas nas áreas de meio ambiente, saúde, cultura, educação e demais setores. A cidade recebe vocês com muito carinho e que possam desenvolver um bom trabalho e levar uma imagem positiva de Nova Veneza. Aqui todos nós somos uma família, todos são amigos e sintam acohidos”, afirma.

Entre as atividades agendadas estão oficinas nas escolas E.E.B. Humberto Hermmes Hoffmman, E.B.M. Caravaggio, na creche Nona Angelina Nazari, E.B.M. Bairro Bortolotto, Centro Educacional Bairro Bortolotto, Creche Antonio de Césaro Cavaller, sobre meio-ambiente, profissões, sexualidade, contação de histórias, cinema e mídias-sociais. Também serão realizadas palestras e oficinas no CRAS, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Teatro Municipal, além de visita as Unidades de Saúde e de porta em porta no Bairro Bortolotto sobre conscientização ambiental.

Cristiane Freitas