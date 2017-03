Nova Veneza recebe “IL Primo Giro Della Polenta”

Evento é voltado para a população que gosta de pedalar e realizado pela Associação Sul de Ciclismo e São Bento Baixo Esporte Clube.

Aconteceu na manhã deste domingo, 12, o primeiro “IL Primo Giro Della Polenta”, evento ciclístico que reuniu mais de 100 inscritos de 15 municípios da região e Capital do Estado, que juntos percorreram mais de 66 quilômetros, destes, 35% em estrada de chão e o restante em asfalto.

Com largada e chegada no Centro do distrito de São Bento Baixo, o trajeto compreendeu parte dos municípios de Criciúma e Siderópolis, mas quase em sua totalidade aconteceu no belo interior de Nova Veneza.

No formato de passeio e não competição, o evento agradou. “Gostei bastante, já participei de vários eventos e a organização deste está de parabéns,” afirmou Renan Darabas, de Jacinto Machado.

No trajeto os participantes receberam água e frutas, distribuídos em vários pontos de apoio. Quem também precisou teve medicamentos ou serviços de oficina. O primeiro a terminar o percurso foi Paulo Gaspar de 39 nos, morador de Criciúma. No final os participantes receberam medalhas e confraternizaram em um almoço na sede esportiva do São Bento Baixo Esporte Clube.

Para maior segurança dos participantes, a Polícia Militar acompanhou todo o trajeto do passeio.

Willians Biehl